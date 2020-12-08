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路透：全球股市出現「短線賣出」信號

編譯任中原／綜合外電

全球股市經歷11月的大漲之後，12月初以來持續走強，已使一些大型投資銀行看到了「賣出」信號，也使這一波漲勢即將暫停的機率升高。

從散戶投資人調查，到衍生性產品市場部位配置，諸多跡象顯示全球主要股市正在醞釀一波回檔。

EPFR機構數據指出，過去四周全球股市基金淨流入額達1150億美元，帶動美股史坦普指數大漲13%，指數創歷史新高；歐股600指數同期間更大漲15%。花旗銀行歐洲／中東／非洲股市策略主管康威表示，「市場信心仍強，且股價有些過高」。

多家銀行強調，由於疫苗傳出捷報，可望帶動經濟復甦，使投資人部位「擴大」。高盛客戶報告指出，「短期間股市出現溫和回檔的風險升高」，因為美國肺炎疫情惡化。

投資機構觀察到的「賣出」信號包括：

1. 狂熱的多頭

美國個別投資人協會最新的調查顯示，散戶處於看漲態度，信心指數接近三年來高點，這通常被認為是回檔信號。

2. 買權激增 賣權下降

芝加哥選擇權交易所的「賣權／買權比率」降到20年來低點，是2000年網路泡沫破滅以來的最低。

3. 技術面超買

史坦普500及歐股600指數都進入超買區，RSI相對強弱指標接近70，此一水準很容易引發獲利回吐賣壓。日本股市11月已進入超買區，之後漲勢退潮。

4. 出現貪婪信號

美國銀行上周表示「多／空指標」快速接近「極度多頭」水準，從4.7升到5.8，而在今年夏季時多／空指標還在零附近 。

5. 長線無憂

史坦普500指數已從3月中的谷底猛彈約65%，與2009年3月指數觸底之後八個月的漲幅相當；之後股市雖有波動，但整個多頭走勢一直持續到2020年，因此長期來看並不值得擔憂。　

指數 投資 美國

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