我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前議員：美錯失以TPP對中國施加很大壓力的機會

全球第一位！英國90歲老嫗接種輝瑞新冠疫苗

供不應求 鐵礦砂期貨逼近150美元大關

編譯林奕榮／綜合外電
鐵礦砂供不應求，期貨價格漲至紀錄高點。 路透
鐵礦砂供不應求，期貨價格漲至紀錄高點。 路透

新加坡鐵礦砂期貨8日盤中一度逼近每噸150美元大關，主因澳洲最大鐵礦砂出口港黑德蘭港的出口量下滑，且中國的刺激措施帶動需求大幅回升。

新加坡交易所鐵礦砂期貨8日收盤漲0.53%至每噸144.84美元，盤中觸及147.14美元歷史高點。

皮柏勒港務管理局（PPA）8日公布的資料顯示，黑德蘭港11月鐵礦砂出口量較去年同期減少約4%，是今年2月以來首度下滑。不過，今年以來必和必拓（BHP）與Fortescue金屬集團（FMG）的出口量仍高於去年。

市場也正關注另一個鐵礦砂主要出口國巴西；巴西淡水河谷（Vale SA）上周下修出口指引，12月和1月的豪雨以及反聖嬰現象也都可能影響鐵礦砂出口。巴西11月鐵礦砂出口量降至低於3000萬噸，是今年5月以來首次低於這個水準。

東證期貨（Orient Futures）表示：「淡水河谷最新公布的指引，反映今明年預期出口量將大幅減少；中國的季節性鋼鐵需求下滑，對生產的影響程度並不明顯。然而，鐵礦砂的價格飆漲，代表交易風險也隨之升高，我們會審慎觀察最近幾個月交割的期貨。」

鐵礦砂供給趨緊之際，正值中國煉鋼廠的需求激增，推升鐵礦砂期貨價格漲至紀錄高點；中國的基礎設施刺激方案和房地產建設帶動鋼鐵需求，且數據顯示中國的復甦腳步正在加快；其他國家的主要鋼鐵生產商也有反彈跡象，日本一些煉鋼高爐正重新啟動。

中國 美元 新加坡

上一則

高盛收購高盛高華 首家外銀100%掌控其在華證券業務

下一則

路透：全球股市出現「短線賣出」信號

延伸閱讀

三星挖苦完蘋果還是跟著做 新手機不再附耳機和充電器

三星挖苦完蘋果還是跟著做 新手機不再附耳機和充電器
鐵礦砂 今年飆五成

鐵礦砂 今年飆五成
日經：Sony大馬檳城工廠將關閉 下個瞄準巴西廠

日經：Sony大馬檳城工廠將關閉 下個瞄準巴西廠
巴西亞馬遜「伐木面積」超越牙買加國土 12年來最嚴重

巴西亞馬遜「伐木面積」超越牙買加國土 12年來最嚴重

熱門新聞

反向投資分析師卡普蘭提醒投資人，當心美股一波「相當嚴重」的跌勢可能已經展開。(路透)

分析師：「三劍客」快觸底反彈 美股恐將大跌

2020-12-01 09:31
特斯拉執行長馬斯克。美聯社

放空特斯拉下場？賠的錢超過美國航空業總虧損

2020-12-05 07:40
美國11月非農就業數據遠遜預期，圖為在舊金山CVS藥房外張貼的徵才訊息。美聯社

美就業數據半年來最差！經濟學家：就業成長已嚴重放緩

2020-12-04 11:28
摩機大通告誡投資人小心「熱門交易」的風險。（美聯社）

你投入這些熱門交易了嗎？摩根大通警告：注意避險

2020-12-07 01:19
分析師表示，美股年底走勢可能有三種結局。(美聯社)

美股來到3叉路口 年底3種結局預先掌握

2020-12-03 11:10

AMD今年漲1倍 明年升勢不減

2020-12-04 18:06

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪

影／Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪
共和黨參議員指中國有5千年盜竊史 華人請願抗議

共和黨參議員指中國有5千年盜竊史 華人請願抗議
「不是唱反調」 加州多人違反居家避疫令 真實想法曝光

「不是唱反調」 加州多人違反居家避疫令 真實想法曝光
多手段造假偷稅漏稅 紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬

多手段造假偷稅漏稅 紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬
美公衛局長：這波疫情升溫與之前狀況不同

美公衛局長：這波疫情升溫與之前狀況不同