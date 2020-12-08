供不應求 鐵礦砂期貨逼近150美元大關

鐵礦砂供不應求，期貨價格漲至紀錄高點。 路透

新加坡 鐵礦砂期貨8日盤中一度逼近每噸150美元 大關，主因澳洲最大鐵礦砂出口港黑德蘭港的出口量下滑，且中國 的刺激措施帶動需求大幅回升。

新加坡交易所鐵礦砂期貨8日收盤漲0.53%至每噸144.84美元，盤中觸及147.14美元歷史高點。

皮柏勒港務管理局（PPA）8日公布的資料顯示，黑德蘭港11月鐵礦砂出口量較去年同期減少約4%，是今年2月以來首度下滑。不過，今年以來必和必拓（BHP）與Fortescue金屬集團（FMG）的出口量仍高於去年。

市場也正關注另一個鐵礦砂主要出口國巴西；巴西淡水河谷（Vale SA）上周下修出口指引，12月和1月的豪雨以及反聖嬰現象也都可能影響鐵礦砂出口。巴西11月鐵礦砂出口量降至低於3000萬噸，是今年5月以來首次低於這個水準。

東證期貨（Orient Futures）表示：「淡水河谷最新公布的指引，反映今明年預期出口量將大幅減少；中國的季節性鋼鐵需求下滑，對生產的影響程度並不明顯。然而，鐵礦砂的價格飆漲，代表交易風險也隨之升高，我們會審慎觀察最近幾個月交割的期貨。」

鐵礦砂供給趨緊之際，正值中國煉鋼廠的需求激增，推升鐵礦砂期貨價格漲至紀錄高點；中國的基礎設施刺激方案和房地產建設帶動鋼鐵需求，且數據顯示中國的復甦腳步正在加快；其他國家的主要鋼鐵生產商也有反彈跡象，日本一些煉鋼高爐正重新啟動。