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蘋果將推新Mac晶片 會讓英特爾多受傷？

編譯葉亭均／綜合外電
蘋果公司將推出一系列新Mac處理器的消息，拖累英特爾股價7日重挫逾3%。（路透）
蘋果公司將推出一系列新Mac處理器的消息，拖累英特爾股價7日重挫逾3%。（路透）

隨著蘋果公司傳出計劃最快在明年推出一系列新Mac處理器，目標超越英特爾（Intel）速度最快的晶片，提醒了半導體業者們，關於驅動全球電腦運算領域的爭霸戰不只局限於行動手機與伺服器。這項消息也拖累英特爾股價重挫。

英特爾股價7日挫跌3.4%至每股50.20美元，今年累計跌幅擴大至近15%，嚴重違逆費城半導體指數今年來大漲51%的亮眼表現，更遑論輝達（Nvidia）、萊迪思半導體（Lattice）與超微（AMD）今年來至少上漲一倍的走勢。這幾家公司的業務聚焦資料中心、工業與物聯網（IoT）領域，至於英特爾在2019年的資料中心與IoT領域業務在整體營收占比約40%，PC業務占比超過50%。

英特爾上述的業務組合比率在過去四年並無太大變動，如今隨著蘋果公司將進一步強化自主研發的Mac處理器，尋求在PC與筆電處理器領域提高影響力，對英特爾來說並非是個好消息。

儘管英特爾為蘋果Ｍac供應晶片的業務占總營收比率不到10%，但如果蘋果能在不用仰賴英特爾零件的情況下，推出性能更佳的電腦，勢必會撼動英特爾的其他PC業務，還可能會讓長久來仰賴英特爾創新步調的整個產業加速變革。

蘋果公司股價7日勁揚1.23%至每股123.75美元，台積電ADR大漲2.56%至每股106.39美元。蘋果在11月發表第一款採用自家M1處理器的Mac，其M1晶片即是由台積電5奈米製程代工。

彭博資訊報導，蘋果下一系列的晶片計劃最快在明年春季和秋季發表，計劃用於MacBook Pro的升級版、iMac桌機的入門款和高階款，以及稍後推出的一款新工作站等級的電腦主機Mac Pro。

上述產品藍圖凸顯蘋果公司有信心，可透過自身的工程實力讓自家產品脫穎而出，並且正採取果斷措施，要讓自家產品與英特爾的零件「分手」。蘋果預期在2022年完成從英特爾零件過渡到自家晶片的過程。

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