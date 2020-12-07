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看好明年經濟重啟 貝萊德籲加碼美股

記者張大仁／綜合報導

貝萊德(BlackRock)認為，隨著疫苗全面開始接種，經濟復甦將加速，因此將2021年股票評級提高至加碼。

該公司原本的評級是在未來6至12月內維持中立。從長期戰略角度來看，由於估值以及獲利和股利支付仍充滿挑戰，貝萊德對股票保持中立。即使3月重挫，史坦普500指數仍創下新高，今年來上漲超過14%。

貝萊德全球首席投資策略師派爾(Mike Pyle)表示：「對前景看法的最大變化是整體升評風險資產，因2021年將會非常具有建設性。」貝萊德7日發布2021年展望。

派爾說，貝萊德在策略上已將投資級信貸削減至減碼，並看好高收益債券來增加收入潛力。該公司還將新興市場債務評級調升至中性，將亞洲固定收益評級調高。

他說：「就經濟活動而言，2021年對於重啟經濟而言將會非常有力，也是重要的一年，各國央行將會把利率維持在相當狹窄的範圍內。」

派爾說，該公司仍專注於優質個股，特別是美股。該公司策略師偏好即使缺乏財政支持也表現良好的公司，並且特別偏好部分周期性風險個股。中意的產業是房屋、汽車和材料。

科技股仍然具有吸引力，並可望在低利率環境下維持高獲利率。額外課稅被認為是眼前最大風險，不過，11月選舉結果顯示國會仍然分裂，讓這種可能性降低了。

雲端計算、網路廣告和數位支付等趨勢也提供了成長機會，而半導體和軟體等科技領域可能會繼續居領先地位。

除美股外，貝萊德還加碼新興市場和大多數亞洲股票，但減碼日本和歐洲股票。

貝萊德對政府債券的立場是中性，並且建議6至12個月內減碼美國國債。但它建議加碼TIPS(國債通脹保護證券)，因其應可受惠於寬鬆貨幣政策和預期生產成本增加可能引發更高通膨。

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