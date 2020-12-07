若這種天災擋不住 亞洲8.5兆美元經濟產值面臨風險

研究顯示，氣候變遷已導致洪水等自然災害發生頻率更高，對亞洲經濟構成重大隱憂。美聯社

最新出爐的數據顯示，氣候變遷已導致洪水等自然災害更頻繁發生，也對亞洲經濟構成重大隱憂。與此同時，隨著地球變暖，熱浪對人類健康的影響更大，尤其威脅65歲以上人群的生命。

日經新聞分析非營利組織世界資源研究所（WRI）的數據發現，到2030年時，面臨河水暴漲引發洪災風險的地區，國內生產毛額（GDP）總值高達17兆美元 ，其中亞洲就占一半，達到8.5兆美元。

調查結果表明，受影響的國家迫切需要強化基礎設施，以便讓洪災的影響降到最低。尤其是中國 大陸、印度等極易遭受洪災衝擊的亞洲國家。

中國大陸今年來降雨豐沛，包括長江在內的836條河流，在1-9月出現洪水的次數比往年同期暴增80％，共計7,300萬人受到影響，比過去五年的平均水準高出近20％；對農業、水產養殖業和商業造成的直接損失，估計超過人民幣2,000億元（逾306億美元）。

同一時間，權威醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）的最新報告指出，在全球暖化下，2014至2018年與高溫 相關的全球死亡人數，比2000至2004年高出54％。

根據這份報告，在2018年，全球高齡者約有29.6萬人因炎熱高溫而喪命。此外，開發中國家的戶外工作者在2019年深受高溫之苦，估計流失3,000億小時的工時，其中印度占了40%。