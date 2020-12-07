美股早盤漲跌互見 特斯拉台積電ADR再創新高

投資人擔心美國新冠肺炎確診數不斷升高，美國股市7日早盤下跌。(美聯社)

美國 股市7日早盤漲跌互見，道瓊和標普500指數 在上周五收盤創新高後，今天早盤拉回整理，但特斯拉 （Tesla）和台積電ADR漲勢依然犀利，繼續改寫歷史紀錄。

道瓊工業指數早盤下跌130點，或0.43%，報30,088.3點；標普500指數跌0.2%；那斯達克綜合指數漲0.4%；費城半導體指數漲0.17%；台積電ADR繼上周五改寫歷史新高後，今早盤再漲1.3%，報105.05美元。特斯拉漲幅更逾3%，報618.2美元。

高盛股市策略師7日在報告中表示：「短期內股市微幅回檔的風險已經升高，因為美國疫情的惡化可能刺激投資人平倉。雖然美國的疫苗緊急使用似乎很快就會獲得批准，但封鎖和限制措施的增加，可能減緩美國近期的經濟成長復甦速度。」

美國白宮疫情工作小組最高官員柏克斯（Deborah Birx）6日警告，確診數不斷增加將是「美國要面對的最糟糕局面，不只是在公衛面」。

約翰霍普金斯大學彙整數據顯示，美國3日新冠肺炎致死人數達到逾2,800人的新高紀錄。美國目前確診人數已逾1,400萬人，死亡人數逾28.2萬人。美國的重症住院患者數也達到紀錄最高水準。