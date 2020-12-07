你投入這些熱門交易了嗎？摩根大通警告：注意避險

摩機大通告誡投資人小心「熱門交易」的風險。（美聯社）

根據摩根大通（JPMorgan Chase），當前市場共識強烈，投資 人須對「熱門交易」進行避險，以防2018年2月股市崩盤的歷史重演。

Nikolaos Panigirtzoglou在內的策略師上周五撰寫報告說，市場上次對投資策略有這麼一致性看法，是在2017年底和2018年初。由於大量資金湧入，全球股市在2018年1月攀至創紀錄高點，但投資人過度押注風險資產成為隱憂，2月馬上發生「波動率末日」（Volmageddon）事件，投資人在許多以為穩賺不賠的交易上栽了跟頭。

摩根大通的報告指出，「對資產配置而言，重要的是調整曝險，避免過於集中的投資組合。途徑之一是限制對熱門交易的曝險。」

摩根大通、高盛、摩根士丹利等投資銀行的策略師預期，隨著全球經濟自疫情 危機的影響中復甦，2021年的市場情緒比較無畏風險。有關疫苗的正面消息支持這樣的態度。隨著央行和政府加碼刺激措施以對抗疫情，許多人認為高收益債券、新興市場 貨幣、價值股資產都將迎來豐收期。

摩根大通認為，人滿為患的熱門交易包括：相對於周期性已開發市場的貨幣做空美元、做多銅，和做多比特幣。相對的，看多石油和黄金，以及相對於已開發市場去增持新興市場股票，則沒有那麼熱門。

但該公司策略師強調，「股市有任何短線修正，都代表著買入良機。我們還只是處於牛市的中段。」