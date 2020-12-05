利空也解讀成利多 還有什麼能讓全創新高的美股下跌？

疫情再怎麼嚴重，也擋不住美股創新高漲勢，更別說是經濟表現差的利空了。美聯社

美國 股市各大指數 周五全面收在新高水準，美國就業報告不如預期，反而強化投資人看好美國國會兩黨可望加速通過進一步紓困 措施的預期心理。

史坦普500指數、道瓊工業指數、那斯達克綜合指數、羅素2000小型股指數周五全都收在歷史最高水準，這也是2018年1月以來首見四大指數同日同創新高。同時，費城半導體指數也攀抵歷史巔峰。

道瓊工業指數周五大漲248.74點，收在30,218.26點。史坦普500指數和那斯達克各漲0.9%和0.7%，再創歷史新高。總結一周，道指上漲1%，史坦普500指數上漲1.7%，羅素2000指數漲2%，和那斯達克指數2.1%的漲幅不相上下。可見原本對經濟敏感的股票，近來已和今年初主導漲勢的科技股並駕齊驅 。

費城半導體指數周五大漲2.8%，也再創歷史新高。因對手中芯被美國國防部列入黑名單，聯電ADR延續在台北交易股價漲停之勢，狂漲14.5%，台積電ADR也大漲4.3%，一周下來各漲27.3%和5.1%。

美國勞工部公布，美國11月非農就業人口增加24.5萬人，不如市場所料。美國總統當選人拜登表示，就業報告相當糟糕，國會通過疫情紓困法案已「刻不容緩」。

美國經濟顯有停滯之勢，美股反而繼續上漲，因為投資人認為，國會勢必會積極介入，在耶誕節假期之前通過刺激法案。也就是說，經濟表現愈差，兩黨愈可能敲定協議。目前為止，國會正考慮規模9,000億美元的方案，只是共和、民主兩黨就支持地方和保障企業的條款仍有歧見。

Miller Tabak 首席市場策略師馬利（Mark Maley）說：「市場押注不久就會通過紓困方案，說來就是數據差，才會促使他們儘早達成協議。」瑞穗證券分析師尤格（Robert Yawger）說：「可以這麼說，如今壞消息反而成了好消息。」