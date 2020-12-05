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利空也解讀成利多 還有什麼能讓全創新高的美股下跌？

編譯劉忠勇／綜合外電
疫情再怎麼嚴重，也擋不住美股創新高漲勢，更別說是經濟表現差的利空了。美聯社
疫情再怎麼嚴重，也擋不住美股創新高漲勢，更別說是經濟表現差的利空了。美聯社

美國股市各大指數周五全面收在新高水準，美國就業報告不如預期，反而強化投資人看好美國國會兩黨可望加速通過進一步紓困措施的預期心理。

史坦普500指數、道瓊工業指數、那斯達克綜合指數、羅素2000小型股指數周五全都收在歷史最高水準，這也是2018年1月以來首見四大指數同日同創新高。同時，費城半導體指數也攀抵歷史巔峰。

道瓊工業指數周五大漲248.74點，收在30,218.26點。史坦普500指數和那斯達克各漲0.9%和0.7%，再創歷史新高。總結一周，道指上漲1%，史坦普500指數上漲1.7%，羅素2000指數漲2%，和那斯達克指數2.1%的漲幅不相上下。可見原本對經濟敏感的股票，近來已和今年初主導漲勢的科技股並駕齊驅 。

費城半導體指數周五大漲2.8%，也再創歷史新高。因對手中芯被美國國防部列入黑名單，聯電ADR延續在台北交易股價漲停之勢，狂漲14.5%，台積電ADR也大漲4.3%，一周下來各漲27.3%和5.1%。

美國勞工部公布，美國11月非農就業人口增加24.5萬人，不如市場所料。美國總統當選人拜登表示，就業報告相當糟糕，國會通過疫情紓困法案已「刻不容緩」。

美國經濟顯有停滯之勢，美股反而繼續上漲，因為投資人認為，國會勢必會積極介入，在耶誕節假期之前通過刺激法案。也就是說，經濟表現愈差，兩黨愈可能敲定協議。目前為止，國會正考慮規模9,000億美元的方案，只是共和、民主兩黨就支持地方和保障企業的條款仍有歧見。

Miller Tabak 首席市場策略師馬利（Mark Maley）說：「市場押注不久就會通過紓困方案，說來就是數據差，才會促使他們儘早達成協議。」瑞穗證券分析師尤格（Robert Yawger）說：「可以這麼說，如今壞消息反而成了好消息。」

指數 美國 紓困

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