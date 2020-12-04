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AMD今年漲1倍 明年升勢不減

記者張大仁／綜合報導

TradingAnalysis.com創始人戈登(Todd Gordon)表示，今年來表現最好的晶片製造商之一可能已經準備好漲得更高。

Advanced Micro Devices(AMD)今年來漲幅超過100%，是SMH半導體ETF中表現第二好的股票，僅次於輝達(Nvidia)。它在2日創下歷史新高96.37元。

戈登現在認為該股可能會突破另一個重要的里程碑。

他說：「我們看好它的股價將突破每股100元，甚至更高。」「目前對AMD今年的預期是每股獲利1.23元。預計明年將達到1.83元，因此屆時的漲幅會相當不錯。AMD和Nvidia已實質從陷入困境的英特爾手中奪下不少市占率。在過去12個月中，英特爾的銷售額為780億元，而AMD的銷售額為90億元，輝達的銷售額為150億元。因此要搶英特爾的市場大餅還有很長的路要走。」

據FactSet估計，AMD預計在截至12月的2021財年實現40%的銷售成長，並在2022財年實現26%的成長。

他也指出，由其走勢圖還看出另一個突破，「很顯然它的升勢實在是令人難以置信，突破了幾十年來的歷史高點。」

戈登說，「目前該股陷入盤整格局，這是非常健康的，只是持續上升趨勢中的短期暫停。我相信一旦突破阻力位，就會穿越90元，突破世紀大關100元以上。」

AMD還需要上漲近7%才能升至100元以上。為了這項預中的價格目標，戈登買進1月15日到期的95元看漲期權，並賣出100元看漲期權，5元的看漲期權價差約為1.70元。他盤算這項交易將在約2月2日附近該公司公布下次財報之前到期。

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