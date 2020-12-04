我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州新冠單日確診破萬

擴大圍堵中國 龐培歐：對統戰部等官員實施簽證制裁

無視非農報告利空 三大指數同創新高

記者張大仁／綜合報導
交易員擺脫令人失望的非農就業報告，股市上漲至新高紀錄水平，並可望繼續上漲。(美聯社)
交易員擺脫令人失望的非農就業報告，股市上漲至新高紀錄水平，並可望繼續上漲。(美聯社)

交易員擺脫令人失望的非農就業報告，股市上漲至新高紀錄水平，並可望繼續上漲。

道瓊工業平均指數上漲248.74點或0.83%收3萬218.26點。史坦普500指數上漲32.4點或0.88%收3699.12點。那斯達克綜合指數上漲87.05點或0.7%收1萬2464.23點。三大指數都創下盤中和收盤新高。

雪佛龍(Chevron)和開拓重工(Caterpillar)分別上漲3.88%和4.34%，領漲道指。能源是史指表現最好的類股，上漲5.4%。

4日的漲勢使讓主要平均股指創下5周來第4周漲幅。本周道指上漲1%。同期史指上漲1.7%，那指上漲2.2%。

美國經濟在11月新增24.5萬個工作崗位，遠低於道瓊共識的44萬估計值。然而，失業率符合預期，從6.9%降至6.7%。

但是部分交易員認為弱於預期的數字反而具有正面意義，因為這可能會迫使國會議員採取更多的財政紓困措施來推動經濟前進。

安聯投資管理(Allianz Investment Management)資深投資策略師雷普利(Charlie Ripley)指出，就業報告數據「正促請國會議員採取更多財政紓困措施，以彌合經濟中的產出缺口，直到疫苗上市為止，而他們堅持的時間越長，缺口可能會變得越大。」

參議院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)針對非農就業報告推文指出：「報告顯示如今比以往任何時候都更加需要緊急而有力的緊急救濟。」

總統當選人拜登也呼籲採取更多刺激措施，他指出就業報告預示著「黑暗的冬天」。拜登稍後表示「如果民眾能有1200元那就更好了」，並表示他了解「這可能已在討論中」。

TD Ameritrade首席市場策略師奇納漢(JJ Kinahan)指出，就業報告「並不像看來那樣糟糕」，部分原因是隨著2020年人口普查工作的結束，部分失業職位來自美國政府。

奇納漢還指出：「當各州從完全關閉到完全開放時，就業數字很難估計。我想這會在股市反應中呈現出來。」

Commonwealth Financial Network資訊長麥克米倫(Brad McMillan)也指出，上月的平均工時「保持強勁」，「暗示總體勞動力需求保持健康，失業率下降顯示勞動市場繼續緊縮。」

新冠病毒病例數急劇上升。3日新感染人數、單日死亡和住院人數再創新高紀錄。

就業 指數 拜登

上一則

疫情讓辦公室印表機沒路用 五大廠商全球裁1.6萬人

延伸閱讀

防疫用老將 拜登再延攬歐巴馬時代官員

防疫用老將 拜登再延攬歐巴馬時代官員
克魯曼：政府舉債不再是罪惡 別聽共和黨危言聳聽

克魯曼：政府舉債不再是罪惡 別聽共和黨危言聳聽

拜登領先幅度擴大 比川普多拿逾700萬張普選票

拜登領先幅度擴大 比川普多拿逾700萬張普選票
金山人語／拜登中國戰略 要競爭不要抱怨

金山人語／拜登中國戰略 要競爭不要抱怨

熱門新聞

反向投資分析師卡普蘭提醒投資人，當心美股一波「相當嚴重」的跌勢可能已經展開。(路透)

分析師：「三劍客」快觸底反彈 美股恐將大跌

2020-12-01 09:31
徐仲薇曾經是台灣知名女藝人，80年代出了「是不是我對你太好」、「掏心」「Being my self」，被譽為候鳥歌手。(報系資料照)

昔玉女歌手徐仲薇 將掌渣打新財管部門

2020-11-29 13:20
國際金價27日盤中跌破每盎司1800美元，恐創近兩個月來最大周跌幅。(Getty Images)

發生什麼事？中國多家銀行暫停個人貴金屬業務開戶

2020-11-27 22:07
安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗警告，投資人應當心企業破產潮。（路透）

疫苗當股市靠山？專家：小心這因素讓投資人遭算帳

2020-11-29 20:42
「商品大王」羅傑斯認為，2021年最大風險是美國政府承擔的債務以及聯準會印鈔。 路透

「商品大王」羅傑斯：明年最大風險是美國負債和印鈔

2020-11-30 08:30
美國11月非農就業數據遠遜預期，圖為在舊金山CVS藥房外張貼的徵才訊息。美聯社

美就業數據半年來最差！經濟學家：就業成長已嚴重放緩

2020-12-04 11:28

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
麥康諾：年底前通過第2波紓困案 9080億元計畫

麥康諾：年底前通過第2波紓困案 9080億元計畫
好心載人一程 新州護士全家6染病1喪命

好心載人一程 新州護士全家6染病1喪命
「認罪就放妳回中國」 傳美與孟晚舟談條件

「認罪就放妳回中國」 傳美與孟晚舟談條件

「婉君表妹」謝玲玲染新冠 遭爆「病情急轉嚴重」

「婉君表妹」謝玲玲染新冠 遭爆「病情急轉嚴重」
拜登：我上任後 會要求美國人戴100天口罩 已請佛奇留任

拜登：我上任後 會要求美國人戴100天口罩 已請佛奇留任