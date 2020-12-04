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疫情讓辦公室印表機沒路用 五大廠商全球裁1.6萬人

編譯易起宇／綜合外電
新冠疫情下，許多企業都要求員工在家辦公，辦公室空蕩蕩，辦公室印表機需求銳減。 路透
新冠疫情下，許多企業都要求員工在家辦公，辦公室空蕩蕩，辦公室印表機需求銳減。 路透

因新冠肺炎疫情導致產品需求下滑，理光（Ricoh）、Canon等五大辦公室設備廠商，今年頭九個月合計已裁員約1.6萬人。

日經新聞報導，理光1至9月在海外銷售和維修部門推出優退方案，加上整合生產據點，共計裁汰約6,400名員工。

Canon也在同一期間裁員約4,100人，包括在歐洲和美國辦公室設備和相機事業的員工。該公司也透過合併海外事業部門減少工作崗位，例如維修部門。

柯尼卡美能達（Konica Minolta）則裁員約2,700人，美國的全錄（Xerox）和富士軟片（Fijifilm）也分別裁掉約1,500名和900名員工。

這五家公司的裁員規模，大致相當於總員工數的4%，或這些公司辦公室設備部門員工的7%。

隨著企業文件從紙本轉向數位化，印表機和複印機的需求原本就已不斷下滑。新冠疫情導致許多企業要求員工在家工作，更進一步打壓這些設備需求。

據美國市調公司IDC統計，全球今年1至9月共售出246萬台A3多功能印表機，比去年同期減少22%。隨著印表機需求下滑，碳粉匣等辦公室用品和維修服務的需求也相當疲弱。

相對地，隨著消費者需要在家列印工作文件或小孩的教材，噴墨印表機的需求走強。這類印表機的全球銷售7至9月成長14%至1,675萬台。

不過，由於噴墨印表機的市場還是相對較小，並無法為這些公司獲利帶來太多貢獻。Canon預期，今年噴墨印表機相關銷售將增加269億日圓（2.57億美元），但多功能印表機銷售卻將減少1,326億日圓。其他印表機廠商更是幾乎不生產家用產品。

雖然這些公司為了因應市場萎縮而精簡人事，但獲利仍預期會下滑。理光預期今年10月到明年3月將淨損142億日圓，Canon也將把年度配息減半至80日圓，為該公司33年來首次調降配息。

印表機市場正因為遠距工作成為新常態而加速萎縮。柯尼卡美能達預期，列印量將在2021年度恢復到2019年度的約90%，但之後又將下滑。一名證券分析師表示：「這個產業需要進行大規模重組，例如關閉工廠或組成夥伴關係。」

裁員 美國 疫情

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