道瓊早盤又見3萬點 無視就業數據疲弱 周線料將收紅

美股三大指數4日早盤小漲，顯示儘管11月就業報告數據不如預期，美股本周仍有望收漲。路透

美股三大指數 4日早盤悉數開高，道瓊指數漲逾100點，重返30,000點大關之上，顯示儘管11月就業 報告數據不如預期，投資人依然信心滿滿。本周美股仍有望收漲。

道瓊工業指數早盤漲130點或0.44%，報30,100.13點，標普500指數漲0.4%，那斯達克綜合指數漲0.16%，費城半導體指數漲0.56%，台積電ADR漲1.7%。

美國 11月就業市場復甦顯著減緩，勞工部4日公布，11月非農就業人口增加24.5萬人，遠遜於市場預估的44萬人；但失業率降0.2個百分點至6.7%，反映新冠肺炎確診病例激增打擊勞工，並拖慢整體經濟復甦腳步。

在就業報告公布之際，美國確診病例數大幅攀升；美國單日新增確診、單日死亡病例及住院人數均在3日創下紀錄。

美國藥廠輝瑞（Pfizer）表示，因供應鏈問題，今年的新冠肺炎疫苗出貨量預估將只有原本計畫的一半，明年仍預計可提供逾10億劑疫苗，此消息打擊股市。不過，輝瑞與BioNtech仍持續努力於2021年推出13億劑疫苗，隨著明年產量提升，也將補齊今年生產短少的5,000萬劑疫苗。

另外，隨著美國議員大聲疾呼突破談判僵局，投資人正密切關注刺激方案的進展。眾院議長裴洛西與參議院多數黨領袖麥康奈3日進行總統大選以來首場談話；裴洛西和參議院少數黨領袖舒默支持跨黨派的9,080億美元刺激方案，麥康奈主張的規模則是5,000億美元。