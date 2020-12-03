布蘭特原油指標 考慮納入西德州油價

美國德州Loving County一座原油幫浦。（路透）

國際主要油價 指標布蘭特即期原油報價（Dated Brent）系統可能進行改革，納入德州原油價格，以反映美國石油 出口在全球能源市場上日益重要的現實。

華爾街日報報導，負責布蘭特即期原油報價的標普全球普氏（S&P Global Platts）3日開始諮詢市場參與者的意見，預定明年2月做出結論；若同意納入美國原油價格，最快會從2022年3月開始。

布蘭特即期原油價格傳統上反映歐洲北海地區的實體原油價格，由標普全球普氏公司每天設定，是全球原油市場的重要指標。自1980年代末期起，就是全球主要石油貿易訂價的基準，也是原油期貨價格設定的參考。

多年來布蘭特即期原油報價面臨一個大問題，就是原始定價所本的蘇格蘭外海East Shetland Basin油源快速枯竭，標普全球普氏因而引入北海地區其他更多樣的石油生產來源，Dated Brent報價所依據的實體油價於是演變成為一籃子的原油價格。

同時，由於北海地區的原油市場相對於全球，是在快速縮減的，這形成了全球最多石油交易所本的價格指標，卻是由一個規模很小的市場在決定的現象。現在提議把西德州中級原油的價格納進來，希望解決這個問題，更加反映市場真實。