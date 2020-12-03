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2家疫情相關個股 表現天差地別

記者張大仁／綜合報導

兩家與疫情相關的個股在公布財報後的表現截然不同：Zscaler股價飆升26.45%，而Splunk大跌23.25%。

雲端安全軟體供應商Zscaler截至10月當季營收成長52%，並調升全年財測。數據分析軟體提供商Splunk營收較上年同期縮水11%，連3年低於預期。

對於Zscaler來說，由於企業員工遠距上班趨勢上升，因此大型企業更加尋求保護其越來越分散的數據和其網絡的安全，這股趨勢全年都在增加。加計3日的漲幅，該股今年來累計上漲294%，在科技股中排名第三，僅次於Zoom和Fastly。

CEO丘德利(Jay Chaudhry)表示：「新冠疫情是改變思維方式和擺脫慣性的催化劑，不必再多向客戶介紹Zscaler架構相對於傳統方法的價值。」

同時，3日的下跌使Splunk今年漲幅僅有8.6%，落後於史坦普500指數的14%。Zscaler成立於2008年，並隨著新的雲端基礎架構和行動計算的出現而成長，5年前開始部署本地數據中心，後來才因疫情被迫加速開發雲端分析軟體。

Splunk本季雲端服務收入增加80%，但仍然僅占總收入的26%。其餘業務若非持平就是惡化。

CEO梅里特(Douglas Merritt)表示，部分交易正在被順延，「由於疫情造成不少變數」，很難預測未來幾個月的情況。該公司預測本季訂單金額為5000萬至6000萬元。

KeyBanc Capital Markets分析師圖瑞茲(Michael Turits)認為，Splunk應該擔心的是企業現在只專注於採購如何度過當前危機的科技。

他指出，第3季財報不佳可能是由於「數位轉換和安全投資的優先度降低以對應疫情和居家令」。從長遠來看，Splunk仍是「真正的機器數據平台典範」，仍然建議買進。

疫情 雲端 營收

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