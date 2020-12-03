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美股來到3叉路口 年底3種結局預先掌握

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美股來到3叉路口 年底3種結局預先掌握

編譯湯淑君／綜合外電
分析師表示，美股年底走勢可能有三種結局。(美聯社)
分析師表示，美股年底走勢可能有三種結局。(美聯社)

這個月一過，世人即可揮別悲慘的2020年。但就股市而言，這一年雖有新冠肺炎疫情來攪局，但目前為止美股今年來表現不差。但年底是會有「耶誕行情」一路漲到1月初，還是漲勢會像洩了氣的皮球快速消風？

財經網站MarketWatch報導，顧問公司ML Newton Advisors總裁暨創辦人紐頓預期，美股現在走到三叉路口，也就是接下來的走勢有三種可能。

紐頓說：「美股大盤現在面臨的任務，是以強勁續漲（而不是翻轉）確認最近的漲勢。會是這樣嗎？這大有疑問。」

他說，美股接下來可能走的第一條路，是延續近來的漲勢。那麼，投資人將目睹ValueLine綜合指數紐約證交所綜合指數（NYSE Composite）、標普500指數和那斯達克綜合指數，全都攀越今年2月的高峰。同時，有美股「恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX），則會跌破8月的低點。

在這種情況下，他預期美股「將再強勁上漲兩、三周，使主要指數在12月呈現上漲格局」。

第二條路是股價「溫和回檔」，同時美元指數（DXY）翻轉最近的頹勢。在這種情況下，他預期標普500指數將守穩在3,585點附近，然後在12月中升向3,720點。

第三條也是最掃興的一條路，就是標普500指數回吐近日漲點，接連跌破3,585點和3,540點。但以目前市場動能和樂觀氛圍來看，他認為，美股大盤步上這條路的可能性最小。

指數 美股 紐約

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