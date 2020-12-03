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史坦普500連兩天創新高 投資人本月須注意這三大發展

編譯林聰毅／綜合外電
CNN財經新聞報導，全球投資人本月正在觀察新冠肺炎疫苗的推出、美國新刺激方案，以及英國脫歐的貿易談判等三大事件的發展，以判斷美國與全球股市本月的走向。路透
CNN財經新聞報導，全球投資人本月正在觀察新冠肺炎疫苗的推出、美國新刺激方案，以及英國脫歐的貿易談判等三大事件的發展，以判斷美國與全球股市本月的走向。路透

美國及全球股市在12月的頭幾個交易日走勢強勁，尤其是美股大盤的史坦普500指數已連兩天站上歷史最高點，股市後市能否更上層樓，可能取決於三大事件在本月的發展。

CNN Business報導，全球投資人本月正在觀察三大事件的發展，以判斷美國與全球股市本月的走向。這三大事件包括新冠肺炎疫苗的推出、美國的新刺激方案，以及英國脫歐的貿易談判。

在疫苗方面，英國已成為第一個批准新冠肺炎疫苗的西方國家國，為下周在英國全國施打首批疫苗鋪路。在英國監管機關緊急批准由美國製藥巨人輝瑞（Pfizer）及其德國合作夥伴BioNTech生產的疫苗後，英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）在2日早上宣布：「援助將至。」

在刺激措施方面，美國總統當選人拜登表示，當務之急就是在他就職前透過國會推出刺激方案。 一個由兩黨組成的國會議員小組1日公布了一項價值約9000億美元的方案，目的是啟動陷入僵局的談判。儘管這項計畫未獲參議院多數黨領袖麥康諾的支持，但採取行動的壓力愈來愈大。 麥康諾表示，共和黨可能嘗試結合刺激措施的支出與立法，使政府有資金運作以避免停擺，但這需要雙黨的支持。

在英國脫歐方面，最近的報導指出，英國與歐盟之間的貿易協議談判已接近達成一項正面的結論。英鎊兌美元匯率一度升破1.34美元，創兩年多以來的最高。 但是一名歐盟外交官2日告訴美國有線電視新聞網（CNN）說，分歧仍然存在且仍無法保證能達成協議。

近來美股大盤指數走勢強勁，史坦普500指數2日收3,669.01點，再創歷史新高，而道瓊工業指數也於上月24日首度漲破3萬點關卡 ，報導指出，若這三大事件出現更多正面進展，美股及全球股市可能繼續向上攻堅。

英國 美國 疫苗

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