總是超前部署！全球科技公司趁市況熱絡預先布局

客戶關係管理平台Salesforce以近280億美元收購訊息平台Slack，押注於未來職場新潮流。路透

大型科技公司在新冠肺炎疫情肆虐全球時，已進一步鞏固市場地位；如今則趁市場熱絡之際積極採取行動，為迎接疫後經濟復甦帶動的商機預先布局。

CNN Business網站報導，訂房網站Airbnb和餐飲外送公司DoorDash緊鑼密鼓準備首次公開發行股票（IPO），可能一舉籌資數十億美元 ；客戶關係管理（CRM）平台Salesforce則以近280億美元收購訊息平台Slack，擴大投資 支援遠距工作的雲端 運算與服務，押注於未來職場新潮流。

本周科技業交易活動頻仍，顯示科技公司在投資銀行的協助下，已摩拳擦掌準備迎接2020年以後的世界。

安全有效的新冠肺炎疫苗即將問世，使投資人信心大振，進場承擔風險的胃口大開，押寶未來成長潛力看好的科技新秀，以致這些公司在華爾街首次登台的過程更平順無阻。

這不只是美國現象。日本企業集團軟體銀行（SoftBank）在脫售價值近千億美元資產之後，如今再度進入收購模式。瑞典雲端與電信公司 Sinch本周表示，軟銀已收購該公司10%的股權。

中國智慧手機製造商小米2日表示，將籌資逾30億美元，供策略性投資以及在主要市場擴張之用。

顧問公司貝恩（Bain & Company）最近的報告顯示，科技公司股價在最近一波下跌中展現「韌性」，而且許多公司都坐擁大量現金，因此有大舉支出的餘裕。

貝恩公司合夥人Adam Haller和Chris Johnson說：「手上握有充裕資源者，將利用這個機會擴充新能力，並且重新部署他們的組織，以迎向疫情過後的世界。」