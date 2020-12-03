我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約上空神秘白光閃爆 巨響炸開「連加拿大都聽得見」

1張圖看疫情：全美確診破1392萬 佛州破百萬

總是超前部署！全球科技公司趁市況熱絡預先布局

編譯湯淑君／綜合外電
客戶關係管理平台Salesforce以近280億美元收購訊息平台Slack，押注於未來職場新潮流。路透
客戶關係管理平台Salesforce以近280億美元收購訊息平台Slack，押注於未來職場新潮流。路透

大型科技公司在新冠肺炎疫情肆虐全球時，已進一步鞏固市場地位；如今則趁市場熱絡之際積極採取行動，為迎接疫後經濟復甦帶動的商機預先布局。

CNN Business網站報導，訂房網站Airbnb和餐飲外送公司DoorDash緊鑼密鼓準備首次公開發行股票（IPO），可能一舉籌資數十億美元；客戶關係管理（CRM）平台Salesforce則以近280億美元收購訊息平台Slack，擴大投資支援遠距工作的雲端運算與服務，押注於未來職場新潮流。

本周科技業交易活動頻仍，顯示科技公司在投資銀行的協助下，已摩拳擦掌準備迎接2020年以後的世界。

安全有效的新冠肺炎疫苗即將問世，使投資人信心大振，進場承擔風險的胃口大開，押寶未來成長潛力看好的科技新秀，以致這些公司在華爾街首次登台的過程更平順無阻。

這不只是美國現象。日本企業集團軟體銀行（SoftBank）在脫售價值近千億美元資產之後，如今再度進入收購模式。瑞典雲端與電信公司 Sinch本周表示，軟銀已收購該公司10%的股權。

中國智慧手機製造商小米2日表示，將籌資逾30億美元，供策略性投資以及在主要市場擴張之用。

顧問公司貝恩（Bain & Company）最近的報告顯示，科技公司股價在最近一波下跌中展現「韌性」，而且許多公司都坐擁大量現金，因此有大舉支出的餘裕。

貝恩公司合夥人Adam Haller和Chris Johnson說：「手上握有充裕資源者，將利用這個機會擴充新能力，並且重新部署他們的組織，以迎向疫情過後的世界。」

投資 美元 雲端

上一則

德銀看空金價 預測短期內將跌逾12%

下一則

史坦普500連兩天創新高 投資人本月須注意這三大發展

延伸閱讀

5人持陰性證明入境仍確診 沈富雄嗆：為何機場不普篩？

5人持陰性證明入境仍確診 沈富雄嗆：為何機場不普篩？
美雲端巨擘Salesforce併購Slack

美雲端巨擘Salesforce併購Slack
持陰性證明入境台灣 5人仍確診 沈富雄：為何不普篩？

持陰性證明入境台灣 5人仍確診 沈富雄：為何不普篩？
新聞評論／陳時中把「超前部署」變成「落後抵抗」

新聞評論／陳時中把「超前部署」變成「落後抵抗」

熱門新聞

反向投資分析師卡普蘭提醒投資人，當心美股一波「相當嚴重」的跌勢可能已經展開。(路透)

分析師：「三劍客」快觸底反彈 美股恐將大跌

2020-12-01 09:31
徐仲薇曾經是台灣知名女藝人，80年代出了「是不是我對你太好」、「掏心」「Being my self」，被譽為候鳥歌手。(報系資料照)

昔玉女歌手徐仲薇 將掌渣打新財管部門

2020-11-29 13:20
國際金價27日盤中跌破每盎司1800美元，恐創近兩個月來最大周跌幅。(Getty Images)

發生什麼事？中國多家銀行暫停個人貴金屬業務開戶

2020-11-27 22:07
安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗警告，投資人應當心企業破產潮。（路透）

疫苗當股市靠山？專家：小心這因素讓投資人遭算帳

2020-11-29 20:42
「商品大王」羅傑斯認為，2021年最大風險是美國政府承擔的債務以及聯準會印鈔。 路透

「商品大王」羅傑斯：明年最大風險是美國負債和印鈔

2020-11-30 08:30
27日適逢感恩節次日，美國市場交投淡靜，有美股「恐慌指數」之稱的VIX盤中跌破20，是2月來首見。美聯社

「恐慌指數」VIX跌破20 2月來首見

2020-11-27 09:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子

假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子
鬧僵！亞利桑納州長杜西拒接川普來電影片網路瘋傳

鬧僵！亞利桑納州長杜西拒接川普來電影片網路瘋傳
伊凡卡涉挪用川普就職大典款項 遭檢調詢問

伊凡卡涉挪用川普就職大典款項 遭檢調詢問
華人關注！S386法案參院過關 綠卡國籍配額 待協調終版

華人關注！S386法案參院過關 綠卡國籍配額 待協調終版
疫情期間薪資保護貸款計畫 川普集團庫許納企業受益

疫情期間薪資保護貸款計畫 川普集團庫許納企業受益