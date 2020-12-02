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快遞雙雄一時瑜亮 如何取捨

記者張大仁／綜合報導

貨運股已經準備好大顯身手。Adobe表示，由於黑色星期五和網購星期一今年的網路銷售量達到新高水平，配送業競爭者聯邦快遞(FedEx)和UPS正為繁忙的假期做好準備。

FactSet數據顯示，聯邦快遞的股票似乎略占上風，在過去3個月上漲近28%，有71%的分析師將該股票評級為買進。巴克萊(Barclays)將該股評級從「同權」調升至「加碼」，理由是與電商擴張相關的「大量成長機會」。

UPS同期則上漲3.5%，華爾街對其看法分歧更大：54%分析師給予買入評級，27%保持中性，而19%建議賣出。此外，摩根史坦利(Morgan Stanley)警告，UPS面臨「特定競爭性威脅」，有可能侵蝕其消費性業務。

不過，分析師大多仍支持這2支股票。

Strategy Wealth Partners總裁兼CEO泰普(Mark Tepper)表示：「相較於聯邦快遞，我更看好UPS。」「聯邦快遞最近雖表現出色，但我認為其中很多其實只是重回正常的結果。」不過在落後UPS數年後，聯邦快遞的股價「在某個時點一定會追上」。

泰普說：「但聯邦快遞向來一直有過度承諾和配送不足的問題。」「它們其實早在疫情之前就陷入困境。而UPS的業務則在水平之上。」

他指出，UPS不僅擁有「最好的管理團隊之一」，而且對消費者的影響更大，這種關係是在家網購下單時代的重要關鍵。

TradingAnalysis.com創始人戈登(Todd Gordon)也表同意，但指出，聯邦快遞歷年回報比UPS要「好得多」，「在由疫情低點回升時，聯邦快遞的表現也更好。」

他說，聯邦快遞的主要問題在於其基礎設施，即其陸運和空運部門之間的聯繫管道，「它們必須將其融合在一起。」「如果能強化陸運，它們的獲利率就會提高；而在空運部門，UPS可能會迎頭趕上。所以，聯邦快遞表現較優，但UPS值得投資。」

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