消化新紓困法案 史指微升創新高

在投資人消化最新的財政紓困方案談判進展後，史坦普500指數雖只小幅上揚，但仍繼續第二個交易創下歷史新高。美聯社

在投資 人消化最新的財政紓困 方案談判進展後，史坦普500指數雖只小幅上揚，但仍繼續第二個交易創下歷史新高。

道瓊工業平均指數上漲89.87點或0.2%收2萬9883.79點。史指微升6.56點或0.18%收3669.01點。那斯達克綜合指數下跌5.74點或0.05%收1萬2349.37點。那指前一交易日也創歷史最高。

銀行和能源股是史指表最佳類股，分別上揚3.2%和1.1%。波音上漲5.09%，領漲道指，但其升幅遭Salesforce下跌8.93%抵銷；Salesforce宣布將以277億元收購通訊平台Slack。摩根大通(JPMorgan Chase)和高盛(Goldman Sachs)分別上漲1.97%和2.35%。雪佛龍上漲2.77%。

眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)和參議院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)發表聯合聲明表示，這分兩黨法案應作為「立即進行兩黨、兩院談判的基礎」。參議院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)1日拒絕跨黨派提出的9080億元紓困方案。該草案原可打破國會對新紓困方案的僵局。

StoneX全球市場策略師亞巴西(Yousef Abbasi)說：「在跛腳會期中通過財政紓困措施的可能性的確在上升，但是將納入考量的任何一籃子計畫都可能低於選舉前討論的1兆元。」

總統當選人拜登(Joe Biden)對《紐約時報》表示，他不會立即取消川普政府針對中國施加的關稅，股市也因此承受壓力。

股市剛創下33年來最佳單月走勢。道指在11月上漲逾11%，創1987年1月來的最佳單月表現。史指和那指分別上漲10.8%和11.8%，為今年4月來最強勁的單月漲幅。

幾家製藥公司的疫苗 正面消息推動了11月的反彈。這些訊息讓投資人轉押依賴強勁經濟復甦的股票。投資人2日又迎來更多正面的新冠疫苗消息：英國正式授權使用輝瑞-BioNTech疫苗，代表全球對抗疫情的最新進展。

Leuthold Group首席投資策略師保爾森(Jim Paulsen)指出：「新冠疫苗接種之日已經臨近，這使『逢低買進』成為王道。」「在30日下跌後，1日為投資人帶來尋找增加部位的機會。2日更因債券殖利率隨著股市走強而上升，股市情緒進一步受到提振，即使冬季新冠病例激增，但近期經濟動能仍可能保持健康。」

在經濟數據方面，根據ADP統計，11月私人就業人數增加30.7萬人，低於接受《道瓊》(Dow Jones)調查的經濟學者預計的增加47.5萬人。該數字也是7月以來最低。ADP的報告比勞工部的每月報告提早幾天。