感恩節5天假期 購物人數和金額同減

黑色星期五周末的購物人潮和支出金額都較去年減少。（歐新社）

根據美國 零售聯合會(NRF)統計，在黑色星期五 到網購星期一的5天期間，購買禮物的假期購物者減少了，而且由於提早下折扣，購物者支出也減少。

NRF表示，從感恩節到網購星期一，大約有1.864億購物者購買假日禮物、食品或飾品。比去年同期的1.866億購物者要少，但高於2018年的1.658億人。

NRF說，在整個周末，禮物、飾品和食物的平均消費降至311.75元，比去年減少約50元。

NRF CEO謝伊(Matt Shay)表示，由於許多人在10月就開始購買禮品，周末的購物集中度降低了。不過美國人仍然熱衷於享受季節氣氛，並表示還有半數購物仍未完成。

今年黑色星期五周末，網購對零售商而言更重要。謝伊說，大約57%的假日購物者表示，由於大流行，所以打算轉至網購。他說，這種新習慣跨越各個年齡段和背景的消費者。

小企星期六的網購者增加17%，達到6800萬人。在小企業備受疫情 重創的今年，越來越多美國人表達支持本地商店和黑人企業的願望，

NRF表示，光是周末網購商品的購物者數量增加了44%，達到9570萬。

儘管今年網路購物發生重大變化，但謝伊預期未來會有更多人在黑色星期五重返店面。他說，在疫苗接種後美國人可望恢復傳統的購物行為。

他說：「如果明年黑色星期五成為史上最大，我也不會感到驚訝。」「我只是認為，大家出門去社交、團聚、體驗現在錯過的一些事情，會有些巨大的壓抑需求。」

根據NRF和Prosper Insights & Analytics的分析，在這5天期間中支出最多的年齡段是35至44歲。這個年齡層的消費約為380元，比平均水平高出近70元。

NRF戰略執行副總裁里斯特(Phil Rist)表示，購物者買下各式各樣的禮物，但最主要的商品是服裝，占52%；其次是玩具占32%，書籍和其他媒體占29%。禮品卡也占29%，電子產品占27%。