12月首個交易日 史指那指創新高

在11月創下歷史性漲幅後，股市在12月的第一個交易日繼續躍升。美聯社

在11月創下歷史性漲幅後，股市在12月的第一個交易日繼續躍升。

道瓊工業平均指數 上漲185.28點或0.63%收2萬9823.92點，盤中一度上漲逾400點，觸次歷史新高。史坦普500指數上漲40.82點或1.13%收3662.45點。那斯達克綜合指數上漲156.37點或1.28%收1萬2355.11點。史指和那指都創下歷史新高。

蘋果上漲3.05%，領漲道指。通訊服務和金融是史指表現最好的類股，上漲至少1.6%。

國會議員們宣布一項9080億元的紓困方案，其中包括超過2000億元的「薪酬保障計畫」(PPP)小企業貸款，股市因而得到提振，並將10年期美國 國債殖利率推升至0.9%以上。

瑞銀全球財富管理資訊長海佛利(Mark Haefele)表示：「推估2021年上半年會全面推出有效疫苗 ，投資人將注意力集中在恢復正常社會和經濟活動的潛力股。」「在這種氣氛下，全球股票還有進一步上漲的空間，但也預期領漲股市的動力將繼續發生變化。」

道指在11月上漲11.8%，創1987年1月以來最佳單月表現。史指和那指分別上漲10.8%和11.8%，為4月來最大單月漲幅。在經歷11月的上漲和1日的大漲之後，史指今年漲幅達13.8%。

Fundstrat Global Advisors的李湯姆(Tom Lee)寫道：「12月看來將會是為強勁的2020年作終結。」他引用歷史牛市數據指出，當史指當年前11月漲幅超過10%時，12月總是會接著走升。

他表示，這些數據「證實了我們的觀點，也就是股市將強勢結束一年」。

在一系列新冠病毒疫苗正面消息傳出之際，11月的反彈讓人們對強勁的經濟復甦寄予厚望。在最新進展中，輝瑞和BioNTech向歐洲藥品管理局申請其新冠病毒疫苗的限制性銷售許可，這可能使該疫苗在2020年底前就在歐洲推出。

上月的漲勢是由由經濟復甦的價值股帶動的。iShares羅素1000價值型ETF(IWD)上漲13.4%，超過iShares羅素1000成長型ETF(IWF)的升幅3個百分點。小型型羅素2000指數11月為史上表現最佳，上漲逾18%。

花旗集團首席美國股票策略師列夫科維奇(Tobias Levkovich)寫道：「現在療法和預防性的正面疫苗新聞讓新冠疫情隧道盡頭出現光明，進一步鼓舞了人們的情緒。」不過他提醒，投資人可能對市場仍然面臨的風險過於自滿。

聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)和財政部長米努勤(Steven Mnuchin)在國會發表講話，鮑爾指美國經濟前景「高度不確定」，「國內外新增新冠病例令人擔憂，並且在接下來幾個月中可能會充滿挑戰。」「除非人們確定重新參與各種活動是安全的，否則不可能實現全面的經濟復甦。」

約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)彙編的數據顯示，美國已確認超過1300萬例新冠病例，並有26.6萬人死亡。在紐約州，州長葛謨(Andrew Cuomo)說，隨著病例繼續增加，紐約州將實施緊急醫院措施。

總統當選人白登(Joe Biden)的財政部長提名人葉倫(Janet Yellen)表示，「我們必須緊急採取行動。不作為將導致自行衰退，造成更大的破壞。」

企業消息方面，特斯拉股價上漲3.02%，因史坦普道瓊指數(S&P Dow Jones Indices)表示，即使規模龐大，特斯拉仍將在12月21日一次納入史指。該指數提供商曾考慮分階段納入特斯拉市值達5000億元的股票。

儘管第3季業績優於預期，視訊會議巨頭Zoom Video股價還是下跌15.06%。