分析師：「三劍客」快觸底反彈 美股恐將大跌

反向投資分析師卡普蘭提醒投資人，當心美股一波「相當嚴重」的跌勢可能已經展開。(路透)

在新冠肺炎疫苗推出在望的期待下，美國股市11月大漲，許多人認為12月可望乘勝追擊。但一位反向投資 分析師提醒投資人，當心美股 一波「相當嚴重」的跌勢可能已經展開。

這位反向分析師即True Contrarian部落格及股市通訊執行長卡普蘭（Steven Jon Kaplan），他指出，已有許多跡象顯示美股蠢蠢欲跌。

卡普蘭接受財經網站MarketWatch訪問時說：「最引起我注意的是，投資人正一窩蜂湧入股市，資金流入創紀錄；同時，公司內部人士則用力賣出，11月拋售量之大，前所未見。」

他指出，根據J3資訊服務集團追蹤上市公司董事持股買進與賣出的資料，這些內部人士普遍「密集賣出」，這意味「精明的投資人大多明白，一波重大跌勢將至……於是降低風險，準備因應。」

卡普蘭預言，許多股票將會「下跌30%或40%」。

他並指出，一些被視為安全避風港的資產，像是iShares20年期以上美國公債ETF（代號TLT）、美元指數 （DXY），以及俗稱「恐慌指數」的芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX），正形成重要的底部，看來正蓄勢大漲。他說：「通常這『三劍客』爬升時，幾乎其他資產很快就會往下栽。」

卡普蘭說，在3月美股賣壓狂湧前，這三項資產同步上漲；然後在股市於3月23日觸底前幾天，又陸續「預警」會有一波反彈。

他說：「TLT在2020年3月9日開始從空前高點回跌；VIX在2020年3月18日開始從最高點掉下來；美元指數在2020年3月20日開始從三年高峰回落。」

為因應美股可能拉回，卡普蘭建議投資人減碼持股，尤其是人氣旺的大型科技股，或買進安全資產如TLT iShares公債ETF。

卡普蘭認為，清洗籌碼可能得花四、五個月，才會把在太高點買進的投資人甩出場，然後展開反彈。屆時投資人可觀察內部人士買進的訊號，並緊盯「三劍客」動態。

他說：「一旦『三劍客』頭部形成，又開始走跌，時間點或許在冬季末或2021年初春，那可能是買進訊號，可承接股價最被低估的中小型股，因為那些股票將會受惠於接下來費時約一年醞釀的『意外』趨勢——通膨與利率升高。」