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金融股創11年半最佳 反彈在望

記者張大仁／綜合報導

金融股終於獲回報。Piper Sandler資深技術研究分析師強生(Craig Johnson)指出，隨著金融特選產業SPDR ETF(XLF)創下2009年4月以來最佳單月走勢，投資者應該關注下個關鍵水平。

根據Piper Sandler統計，從從2009年金融危機低點反彈之後，XLF在接下來5個月中有4個月出現正回報。

強生引用XLF的走勢圖標記一個關鍵價位，如果突破該價位，則可能會確認再向上突破，「它一直處在多頭三角形走勢中，正在突破，如果它能突破29元水平，就有可能更上層樓。」

XLF 30日下跌2.07%，收於27.88元。

強生說：「利率也是重點。」「10年期國債殖利率升至0.95%之上只會為這股升勢提供更多動力。現在只需觀察它在0.95%附近的移動。並且我將更加對金融股的未來更加樂觀。」

10年期美國國債殖利率30日降至0.845%。聯準會(Fed)25日發布的會議紀錄顯示，官員正在考慮購買更多資產以幫助經濟復甦。

Chantico Global創始人兼CEO、Lido Advisors首席市場策略師桑契斯(Gina Sanchez)則指出，金融股不僅看來便宜，而且新冠疫情導致其獲利率「急劇下降」。

她指出，「回頭看一下2008年之後的金融股，大概花了24個月時間才恢復真正的獲利能力。因此可以對此進行推估。」「即使長期低利率不一定對金融股有幫助，但它減輕了業者在疫情期間本應承擔的信用風險。因此，事實上，它們的獲利力之後更有可能加強。」

桑契斯還觀察殖利率曲線，尤其是2年期和10年期債券殖利率之間的關係，「最重要的是殖利率曲線必須變得更陡峭，而這種現象正在出現。」「這代表反映出疫情即將結束，因此這是很好的跡象。但請記住，這不是利率絕對值。這是短期和長期利率之間的差距，銀行主要是靠它賺錢。」

利率 疫情 國債

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