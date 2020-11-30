道指11月收漲11.8% 創1987年1月來最佳

由於11月創下史詩級的強勁漲幅，交易員獲利了結，股指30日大幅下跌。美聯社

由於11月創下史詩級的強勁漲幅，交易員獲利了結，股指30日大幅下跌。

道瓊工業平均指數 下跌271.13點或0.91%收2萬9638.64點，盤中一度下跌逾400點。史坦普500指數下跌16.72點或0.46%收3261.63點。那斯達克綜合指數下跌7.11點或0.06%收1萬2198.74點。

Travelers和雪佛龍是表現最差的道指成份股，分別下跌3.52%和4.52%。能源股在史指中表現最差，下跌5.4%，為6月24日來單日最糟。

本月表現最好的郵輪公司和航空公司陷入掙扎。Carnival下跌7.41%，挪威郵輪下跌3.42%。美國 航空下跌5.67%，而達美航空下跌1.97%。

儘管下跌，但主要平均指數仍創下多年新高。道指本月上漲11.8%，為1987年1月以來的最佳單月表現，因為疫苗研發在望加強了人們對經濟平穩開放的信心。史指和那指在11月分別上漲10.8%和11.8%，則是4月以來的最大單月漲幅。

Oppenheimer Asset Management首席投資 策略師史多茲福斯(John Stoltzfus)指出：「當前漲勢的持續性和強度表明，在這些水平上隨時可能出現回調。」「也就是說，從今年3月23日的低點開始出現的多頭走勢可能重複之前的走勢，在因貨幣政策和高度依賴科技股走強的動力下，緩步向上攀升。」

隨著投資人大量湧入跌深個股，本月小型股大漲。羅素2000指數在11月上漲18%，為史上最佳單月表現。

周期性產業對經濟復甦最為敏感，在一系列正面的疫苗新聞帶動下，領漲11月股市。2020年最大輸家的能源股本月上漲26.6%，而金融、工業和材料業同期均上漲至少12.2%。

波音和美國運通(American Express)領漲道指，11月分別上漲45.9%和30%。雪佛龍、摩根大通、迪士尼、IBM和Honeywell本月分別上漲超過20%。

即使美國新冠病毒病例數持續上升，11月仍大幅上揚。

根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)彙整的數據，美國有超過26.6萬人死於新冠病毒，並且已確認超過1300萬例病例。美國最知名傳染病專家佛奇(Anthony Fauci)博士29日表示，美國正處於疫情最艱難時期，在此時期內有必要提供限制和旅行。

由於人口最多的郡染疫案件激增，加州的洛杉磯郡27日下達一項最新的限居令。同時，紐約市的公立學校將於12月7日重新開放。

Independent Advisor Alliance投資長扎卡雷利(Chris Zaccarelli)說：「即使新冠病例在全美各地湧現是負面新聞，各地再次實行封鎖，但從成長型輪轉至價值型的走勢仍繼續保持動能，這波反彈非常明顯。」

Moderna 30日表示，新的試驗數據顯示其新冠病毒候選疫苗的有效性超過94%。該公司還補充說，將立即向食品藥品監督管理局(FDA)申請緊急通關。Moderna股價上漲20.24％。

《路透》報導，川普政府正在考慮將中國晶片製造商龍頭中芯國際(SMIC)以及國營海上石油和天然氣生產商中海油(CNOOC)列入實體名單，市場氣氛受到打擊。此舉將限制它們與美國投資人的接觸，並在總統當選人白登接任之前加劇與中國的緊張關係。