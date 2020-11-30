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疫情網購衝擊 英連鎖服飾店集團Arcadia瀕臨破產

中央社倫敦30日綜合外電報導
英國廣播公司（BBC）今天報導，受到Covid-19防疫封鎖措施和網購激烈競爭的衝擊，英國服飾零售集團阿卡狄亞（Arcadia）瀕臨破產。圖為阿卡狄亞旗下的Topshop連鎖服飾店。美聯社
英國廣播公司（BBC）今天報導，受到Covid-19防疫封鎖措施和網購激烈競爭的衝擊，英國服飾零售集團阿卡狄亞（Arcadia）瀕臨破產。圖為阿卡狄亞旗下的Topshop連鎖服飾店。美聯社

英國廣播公司（BBC）今天報導，受到Covid-19防疫封鎖措施和網購激烈競爭的衝擊，英國服飾零售集團阿卡狄亞（Arcadia）瀕臨破產。即使有同業提議提供緊急貸款，仍難挽頹勢。

阿卡狄亞旗下有Topshop、Topman、Dorothy Perkins、Burton、Miss Selfridge、Evans和Wallis等連鎖服飾店品牌。BBC引述集團高層消息人士報導，阿卡狄亞將在「數小時內」進入破產程序，約1萬3000名員工的飯碗恐不保。

法新社報導，阿卡狄亞董事長葛林（Philip Green ）4年前已因擁有的英國老牌連鎖百貨公司BHS驚傳倒閉，而名譽受損；如今阿卡狄亞面臨破產危機，可能將令葛林再度受到沈重打擊。

另一方面，英國運動服飾零售大亨艾希禮（Mike Ashley）的佛瑞塞斯集團（Frasers Group）今天證實，已向阿卡狄亞提議提供5000萬英鎊（約6700萬美元）貸款，以協助避免破產。

然而，消息人士告訴BBC，他們不預期艾希禮會提議買下阿卡狄亞。

佛瑞塞斯集團透過聲明表示：「我們注意到，最近有媒體報導我們可能提供阿卡狄亞緊急資金。我們可以證實，已向阿卡狄亞集團提議最多提供5000萬英鎊貸款，也已遞交初步條件，目前正在等待對方明確回應。」

破產 英國 貸款

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