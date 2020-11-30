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趙立堅推文假圖諷澳軍 澳洲朝野重砲批中：丟臉

白登：Fed前主席葉倫任新財長

美股道瓊早盤跌約200點 投資人獲利了結

編譯黃嘉洵／綜合外電
￼￼￼￼美股三大指數30日早盤漲跌互見，道瓊指數跌近200點。美聯社
￼￼￼￼美股三大指數30日早盤漲跌互見，道瓊指數跌近200點。美聯社

￼￼￼￼美股三大指數30日早盤漲跌互見，道瓊指數跌250點，原因是部分投資人選擇在美股創高之際獲利了結。

道瓊工業指數早盤跌逾250點，標普500指數跌0.3%，那斯達克綜合指數漲0.26%，費城半導體指數漲0.53%，台積電ADR跌1.09%。

美國莫德納公司（Moderna）30日表示，將向美國和歐盟申請新冠肺炎疫苗的緊急使用授權，其疫苗試驗的完整結果顯示，抵禦新冠病毒的有效率高達94.1%，且沒有任何嚴重的安全疑慮。莫德納早盤股價勁漲16.27%，達到歷來最高的147.70美元。

路透報導，白登數周後就將上任，但傳出此時川普政府準備把中國晶片商中芯國際與石油商中國海洋石油列入據稱與中國軍方有關公司的黑名單；此舉將限制美國投資陸企，並使得美中關係更加緊張。

儘管早盤漲跌互見，美股三大指數11月的漲勢強勁；本月迄今道瓊指數上漲12.9%，料將成為1987年1月以來表現最佳的月份，原因是新冠疫苗的正面消息，使經濟順利重啟的希望增加；標普500與那斯達克指數分別上漲11.3%和11.9%，雙雙有望達成4月以來最大單月漲幅。

在疫苗試驗佳音頻傳之際，對經濟敏感的循環類股在11月引領股市大漲。2020年的最大輸家能源類股也在11月躍漲33.8%，金融、工業及材料類股同期至少漲了13%。

指數 疫苗 美國

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