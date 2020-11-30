「商品大王」羅傑斯：明年最大風險是美國負債和印鈔

「商品大王」羅傑斯認為，2021年最大風險是美國政府承擔的債務以及聯準會印鈔。 路透

有「商品大王」之稱的著名投資 人羅傑斯（Jim Rogers）30日表示，2021年最大風險，是美國 政府承擔的債務以及聯準會（Fed）前所未見的印鈔數量。

羅傑斯曾和索羅斯（George Soros）共創量子基金（Quantum Fund），目前擔任羅傑斯控股（Rogers Holdings）和貝德蘭公司（Beeland Interests）董事長。他在路透舉辦的2020路透全球投資展望峰會「全球市場論壇」上表示，鑒於全球的債務水準，他預期未來十年市場將經歷他有生之年最艱困的時光。

羅傑斯表示：「我們曾經歷2008年債務過高的恐怖時光，自那之後，各地債務水準都已飆高，甚至難以計算增加多少負債。」

羅傑斯預期，白登當選美國總統後，在民主黨政府的治理下，Fed將繼續印鈔並增加支出。此外，許多人預期白登將提名前Fed主席葉倫出任為美國財政部長，羅傑斯表示：「如果葉倫擔任下任財長，她會樂於印鈔和增加支出。」

不過，羅傑斯表示，美元 歷經修正後，他並不看空美元，且看好美元的避險魅力。這個看法，與目前市場的普遍觀點相反；羅傑斯說：「目前有很多空頭部位，這通常會引發漲勢，因此我不看空美元。」

此外，羅傑斯表示不會以當前價格買入黃金或白銀，但考慮在價格下跌時把這兩種貴金屬納入投資組合。羅傑斯是最早預測本世紀初大宗商品出現榮景的投資者之一，他說：「從歷史角度看，白銀比黃金便宜得多。金銀我都會買，但會買更多白銀。」