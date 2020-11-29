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川普大選後首度接受媒體專訪 再控舞弊續提訴訟

夏普告康寧違約糾紛 陷入「羅生門」

記者吳凱中、李珣瑛╱台北報導
鴻海集團轉投資日商夏普與康寧日本糾紛陷入「羅生門」，夏普27日針對康寧日本聲請假處分。(報系資料照片)
鴻海集團轉投資日商夏普與康寧日本糾紛陷入「羅生門」，夏普27日針對康寧日本聲請假處分。(報系資料照片)

鴻海集團轉投資日商夏普與康寧日本糾紛陷入「羅生門」。夏普27日以康寧生產液晶面板用玻璃「違反合約」為由，對康寧日本聲請假處分；康寧29日則回擊夏普違約指控說法毫無根據，夏普也同步再發出四點聲明反駁。

夏普指出，旗下堺市10代面板廠堺工廠（SDP）因液晶面板的玻璃採購問題，向大阪地院聲請假處分，請求美國特殊玻璃巨頭康寧旗下康寧日本停止違約行為。SDP指控，康寧未經同意，將堺工廠生產的面板用玻璃，銷售給疑似中國企業的其他客戶，違反雙方合約。

康寧昨天表示，已知悉有日本媒體報導相關事件，但康寧尚未收到與此事相關的法律通知或文件，也無法證實是否確有訴訟立案，但該公司可以明確指出，媒體報導所提及關於康寧對堺顯示器株式會社未履行合約義務的任何主張，毫無根據。

對於康寧的說法，夏普昨日再透過發布新聞稿提出四點反駁。第一、媒體27日報導內容是針對SDP申請假處分的命令事實做揭露，且文末有提到與康寧日本公司求證，但並無獲得回應。二、日本媒體也回應其登載是實事求是， 公正報導並無偏頗。三、對於康寧日本公司的回應，SDP方表示遺憾，應回歸事實。四、SDP方希望雙方能夠繼續保持良好關係，期望康寧能回歸遵循合約，再次構築好長期良好關係。

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