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發生什麼事？中國多家銀行暫停個人貴金屬業務開戶

記者林則宏／綜合報導
國際金價27日盤中跌破每盎司1800美元，恐創近兩個月來最大周跌幅。(Getty Images)
國際金價27日盤中跌破每盎司1800美元，恐創近兩個月來最大周跌幅。(Getty Images)

中國銀行、工商銀行、建設銀行、招商銀行、農業銀行、交通銀行等多家中國大型銀行，27日下午連袂發布公告，28日起，暫停帳戶貴金屬交易等業務客戶簽約開戶，已開戶客戶正常交易不受影響。

央視新聞報導，各家銀行給出的理由是，近期國際貴金屬市場價格波動增大，個人客戶交易類貴金屬業務風險上升。

報導稱，受全球政治經濟形勢變化影響，貴金屬市場價格風險和流動性風險加劇，11月27日，中國多家國有大型銀行和股份制銀行紛紛宣布，暫停零售貴金屬交易業務新開交易帳戶。

工商銀行表示，近期，受全球疫情及國際政治經濟形勢影響，國際國內貴金屬價格持續出現較大幅度波動，市場風險和不確定性顯著增強。為保護投資者權益，自北京時間28日24時起，暫停工行各渠道個人帳戶黃金、帳戶白銀業務新客戶開立交易帳戶，已開戶客戶正常交易不受影響。

28日9時起，暫停受理工行各渠道新開代理個人客戶貴金屬競價交易業務申請，已開戶客戶正常交易不受影響。

工商銀行並表示，目前貴金屬市場風險較高，提醒投資人合理控制持倉規模，做好交易安排，提高風險防範意識，注意控制風險。

央視指出，今年7月底至8月初，國際貴金屬價格一度直線上漲，金價歷史高點被持續打破。在8月4日突破每盎司2,000美元後，北京時間8月7日晚間，紐約黃金期價一度來到2,089.2美元，白銀價格也刷新2012年底以來的新高。

但近日紐約黃金期貨價格一度跌破每盎司1800美元，中國國內黃金期貨價格近三個多月累計跌幅也將近17%。

上海《第一財經》報導，光大銀行分析師周茂華表示，近期黃金重挫，主要是新冠肺炎疫苗的利多消息頻傳，加上美國大選結果底定，投資人提前為明年經濟復甦進行定價。此外，本輪黃金上漲市場也積累了巨大獲利盤，不排除節假日、年底部分投資者會獲利離場。

中國首席經濟學家論壇研究院副院長林采宜則認為，黃金價格現在還不是低點，未來黃金價格的走向取決於兩因素：一是美元指數會不會繼續大幅走低，第二是國際地緣政治局勢會不會發生激烈衝突。

中國 投資 美元

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