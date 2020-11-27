LINE調整亞洲市場戰略 台灣、泰國成主導服務研發要角

LINE調整亞洲市場戰略，將原本由南韓子公司主導的服務開發，改為由各個海外市場子公司自行主導。圖／路透

通訊軟體LINE 正在調整亞洲市場戰略，強化在關鍵亞洲市場的研發能量，包括台灣 和泰國 ，把海外服務的開發改為由台灣、泰國等海外部門自己主導。

LINE正尋求成為日本、台灣、泰國及印尼等市場具領先地位「超級App」，讓用戶用一個軟體就能連使用多種不同服務，取得一站購足的體驗。為了達成這個目標，LINE各地的子公司也已各自推出符合當地需求的服務。

LINE日前舉行一場線上會議，向工程師介紹新的技術功能；去年這場會議在東京線下舉辦時幾乎都是日本的工程師參與，但今年的8,000名與會者中，約有三分之二都來自其他國家。

LINE已大幅擴張海外人力。除了東京總公司的2,700名員工，在台灣僱有900人、泰國有400名員工，印尼有100名員工。

LINE 2013年開始在這三個市場推出通訊服務，也不斷於這些關鍵市場拓展服務內容，以提高市占率。LINE在這些市場的新服務開發，原本是由南韓子公司Line Plus掌控，但現在將由LINE在這些國家的子公司自己擔綱要角。

該公司強調，「在開發過程中納入當地文化元素、提供真正符合當地消費者需求的服務，這一點至關重要，而不是將已開發好的服務在地化」。

LINE的這種做法已在泰國獲得成功。LINE泰國子公司2015年推出的影音串流服務「LINE TV」，現在已成長為龐大的國際事業，在19個市場擁有超過4,000萬名訂戶。除了播放當地電視劇，LINE TV也會製作原創影片，並提供內容給Netflix。

LINE泰國子公司今年10月也和泰國大型商業銀行開泰銀行（Kasikornbank）合作，推出首款手機銀行服務「LINE BK」，透過其社群平台整合並提供銀行服務，現在還計劃最快在2021年推廣到日本、台灣和印尼。

在台灣，LINE用戶數已達到2,100萬人，約占全部人口的九成。LINE已在台灣擴大服務組合，新增新聞、線上購物等事業，去年7月也在推出「事實查核」的服務，與四家從事事實查核的組織合作，驗證新冠病毒的新聞報導與民眾意見的真實性，幫助台灣對抗新冠肺炎疫情。

在此同時，LINE在印尼市場卻陷入苦戰。在通訊功能方面，LINE的勁敵為臉書旗下的WhatsApp；在超級APP方面，Line則落後於以叫車服務為核心的當地公司GoJek。LINE在印尼推出時，曾以WhatsApp沒提供的貼圖服務，大受歡迎，但成長卻迅速消失，過去三年訂戶數萎縮60%至1,300萬人。

亞洲的「超級APP」競爭也日趨激烈。中國大陸騰訊控股不斷擴張在東南亞版圖，已投資菲律賓一家行動支付服務商和GoJek。

軟體銀行集團旗下的Z Holdings，明年將與LINE合併，這項合併案也將決定LINE海外策略的未來，LINE曾從中獲得的效益仍待觀察。

不過，LINE一名資深主管表示，「軟銀集團的財物實力可望為我們開啟新的機會」。Z Holdings社長川邊健太郎則說，「我們想在國際擴張的策略，運用LINE的海外據點。」