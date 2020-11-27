史指那指創新高 全周股指升逾2%

由於政治不確定性下降和疫苗前景的利多，交易員結束強勁的一周，股指上揚。美聯社

由於政治不確定性下降和疫苗 前景的利多，交易員結束強勁的一周，股指上揚。

道瓊工業平均指數 上漲37.9點或0.13%收2萬9910.37點。史坦普500指數上漲8.7點或0.24%收3638.25點，創歷史新高。那斯達克綜合指數上漲111.44點或0.92%收1萬2205.85點，也是歷史新紀錄。27日股市提早在下午1點收盤。

本周道指、史指分別上漲2.2%和2.3%，而那指上揚近3%。道指本周還創下歷史新高，首次突破3萬點。

Harvest Volatility Management交易和研究主管齊格蒙(Mike Zigmont)表示：「今天、本周和本月呈現出樂觀情緒的延續。」隨著製藥廠發布更多正面的新冠病毒疫苗數據以及政治風險得到緩解，「風險資產的環境越來越好。」

華爾街偏好的恐慌指數Cboe波動率指數VIX自2月底以來首次跌破20。

由於投資人押注假日購物旺季，零售商引領漲勢。SPDR史坦普零售ETF(XRT)上漲0.86%，創歷史新高。Gamestop上漲9.02%，Etsy上漲10.66%。在Adobe Analytics統計感恩節當天網路銷售額達到創紀錄的51億元後，亞馬遜上漲0.32%， Shopify上漲1.47%。

川普 總統的評論也有助於改善情緒。他表示，如果選舉人團投票確認總統當選人白登，他會離開白宮。

川普說，「當然，我會的。當然可以。你是知道的。」但他補充說，他很難承認這個結果，因為「我們知道有大規模欺詐行為」。不過川普始終沒有提供任何全面選民欺詐的具體證據。

股市創下新高，部分歸因於大量的新冠病毒疫苗試驗的正面數據。

輝瑞和BioNTech本月初表示，它們研發中的疫苗有效率為90%以上。 Moderna也表示研發中的疫苗在試驗中非常有效。

這些訊息推動道指在11月上漲12.9%，有望創下1987年1月以來最大單月漲幅。史指和那指在11月分別上漲11.3%和11.9%。與此同時，小型股羅素2000指數則可望創下史上最佳單月表現，漲幅接近20%。

疫苗的正面訊息也激發了經濟強勁復甦的希望，重挫的價值型股票群起大漲。

iShares羅素1000價值型ETF(IWD)本月上漲14.6%。同期iShares羅素1000成長型ETF(IWF)成長10.1%。

美國商銀財富管理資深投資總監諾西(Bill Northey)表示：「隨著距離最終醫療解決方案越來越近，市場參與範圍開始擴大，並在疫情中轉向一些受創程度更大的領域。」「一旦鋒迴路轉，被壓抑的經濟活動就會明顯恢復。」