搞不定脫歐協議，英國300年來最大衰退只會延長下去

脫歐協議可能無望，英國經濟復甦長路漫漫。（路透）

英國 獨立財政監管機構指出，英國經濟正經歷300多年來最嚴重的衰退，如果未能與歐盟 達成新的貿易協議，英國經濟的復甦將更加漫長且艱鉅。

英國財政部預算責任辦公室(Office for Budget Responsibility)表示，首相強生(Boris Johnson)若無法在年底前與布魯塞爾達成脫歐協議，英國將無協議退歐，使明年產出減少2%，並使英國經濟在5年後縮水1.5%。

英國和歐盟在有關捕魚權、政府對企業援助以及如何解決爭端的談判上陷入僵局。強生將被迫決定，萬一談判失敗，堅持不懈地捍衛這三項議題的國家主權是否值得讓英國付出經濟代價。

OBR指出，如果沒有達成協議，關稅、出口配額、公文往來和其他貿易壁壘將於明年1月1日生效，這將使英國從新冠病毒衰退中的復元時間延長將近一年。而且，失業率將再增加1個百分點。

強生幾乎已經沒有時間與歐盟達成新的貿易協議，但即使達成協議，英國也面臨嚴峻的經濟形勢。OBR預計今年GDP下降11.3%，是1709年「大冰霜」(Great Frost)以來最大年度跌幅。「大冰霜」是歐洲500年來最寒冷的冬天，造成多人死亡，重創農業。

即使達成英國脫歐協議，OBR表示，英國經濟可能會留下永久性的「疤痕」，依其估計的中位數，若將新冠疫情 限制令一直持續到明年春季，這將使經濟產出減少3%。

英國財政大臣桑納克(Rishi Sunak)宣布一項43億英鎊(合57億美元)的支出方案，透過諸如為年輕人提供獲補貼的工作和增加就業支持中心能力等措施來防止失業。

OBR預計，明年第2季失業率將上升到7.5%，這意味著將有260萬人失去工作，比目前的水平增加100萬人。如果沒有商定脫歐協議，失業率將在2021年第3季達到8.3%的高點，要從疫情中復甦恐將延後到2023年第3季而非2022年底。

桑納克表示：「我們的公衛緊急情況尚未結束，經濟緊急情況才剛剛開始。」他補充說，英國政府將花費2800億英鎊(合3730億美元)推出紓困措施以度過新冠危機。

歐盟與英國之間的貿易總值近9000億元，英國央行行長貝利(Andrew Bailey)表示，從長遠來看，無協議退歐造成的經濟破壞將比新冠疫情更為嚴重。

他在國會財政委員會的聽證會中說：「我認為實質經濟適應開放性的變化和貿易狀況的變化，將會需要更長時間。」

即使英國和歐盟達成協議，因許多人仍承受新冠疫情對貿易的衝擊，英國企業仍將面臨經營成本上升，像是與邊境檢查和海關規定的修改。