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年終購物季 全美電商業績拚新高

編譯易起宇／綜合外電報導
調查顯示，今年消費者上網購物的意願，首度比赴實體商店購物還高。美聯社
調查顯示，今年消費者上網購物的意願，首度比赴實體商店購物還高。美聯社

黑色星期五」報到，受新冠肺炎疫情影響，美國今年年終購物旺季的電商銷售額可望改寫歷史新高，且分析師看好消費電子、玩具、家具零售商等業者有望成為贏家，百貨公司族群則可能成為輸家。

Deloitte的調查結果顯示，今年消費者上網購物的意願，首度比赴實體商店購物還高。Adobe Analytics的數據則顯示，預估今年美國年底採購旺季的線上銷售額將較去年同期躍增33%，達到1,890億美元，刷新歷史紀錄。

Retail Metrics總裁暨創辦人博金斯表示：「今年不同於往年，民眾真的不願在『黑色星期五』上街購物，因此人潮將會相對較少。」他說，路邊取貨在今年年終購物季變得很重要，衝動購物會減少，原因是消費者上網購物時通常目標都很明確。

他說，新款Xbox、PlayStation遊戲主機剛上市，可望成為高人氣商品。NPD集團的數據顯示，個人電腦、電視、平板電腦及虛擬實境（VR）裝置已十分搶手。分析師因此看好百思買（Best Buy）、Rent-a-Center等個股。

儘管新冠疫情蔓延，但這不影響父母在採購禮物。Davidson分析師威瑟表示，父母今年買玩具的金額可能與去年相同，甚至更多，可望嘉惠美泰兒（Mattel）、孩之寶（Hasbro）等玩具大廠。

移居城郊熱潮已帶旺家具公司。博金斯說，即使新冠疫苗問世，民眾仍會繼續搬離大城市，需要為新居添購家具。因此，投資人可關注Williams-Sonoma、TJX等個股。

梅西百貨（Macy's）、諾斯壯（Nordstrom）等百貨公司在今年年終購物季則可能成為輸家。CFRA研究分析師楊努施夫斯基表示，所有百貨公司的線上人流在感恩節前都急遽下滑。Cleveland研究公司對百貨業者年終購物季的展望也轉為謹慎。

分析師 美國 黑色星期五

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