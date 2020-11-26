五大理由 美國中小型股漲勢方興未艾

分析師預期，資金持續輪動到小型股，小型股漲勢方興未艾。美聯社

美國 中小型股近來漲勢如虹，羅素2000指數 11月迄今已大漲逾19%，漲幅超越史坦普500指數同時期的10%。

MarketWatch報導，股票分析師預期，羅素2000指數11月表現大放異彩之後，儘管短線有可能出現疲態，基於下列五個理由，未來一年還有進一步上漲空間：

一，大環境有利中、小型公司

美國推出規模空前的貨幣與財政刺激，一旦新冠肺炎疫情消退，經濟可望快速成長、物價隨之上揚。這種環境對中、小型股最理想。中型股指的是市值20億至100億美元的公司，小型股市值界定在3億至20億美元。

這是因為，比起大型企業，中、小型公司營運上更短小精悍，一旦物價上漲，更大部分的營收變成實賺的盈餘。

二，眾多投資 人還裹足不前

近年來小型股表現很差，以致眾多投資人至今仍嫌棄股價低廉的小型股，寧可花大錢買進大型股。

目前看貶小型股的人居多，但Leuthold Group市場策略師Jim Paulsen預期，隨著資金持續輪動到小型股，「會有愈來愈多人加碼買進」，帶動小型股行情水漲船高。

三，股價相對便宜

史坦普600小型股指數自10月底來已上漲近8%，史坦普500指數同時期只漲1.5%。

與此同時，史坦普500的預期盈餘成長17%，增幅不如史坦普400中型股的35%和史坦普600小型股的57%。

Yardeni Research分析師Ed Yardeni說，截至11月24日止，史坦普500數大型股預期本益比為22倍，高於史坦普400中型股的19.7和史坦普600小型股的19.9。

簡單說，中小型股後市上漲潛力比大型股強。

五，小型股海外布局較不明顯

有些投資人嫌棄中小型股，因為這些公司主要市場在國內，觸角未伸向成長更快速的國際市場。

但事實上，小型公司對國際成長的參與度可能超越眾人想像。一家投資公司估計，海外市場占這些公司的盈餘比重可達20%。Paulsen認為實際比率可能更高，因為許多小型股供貨給美國大企業，而這些大企業海外事業龐大，「一旦海外景氣回升，小型公司生意也會明顯增加」。

五，市場廣度將持續擴大

在輝瑞等公司研發的新冠疫苗陸續傳出好消息的激勵下，更多類股參與美股漲勢，使市場廣度隨之擴增。

Yardeni指出，這說明為什麼最近美國中、小型股漲幅比大型股出色。他說：「這些市場落後股，現在都搖身變成領漲股。」

Yardeni認為，這股趨勢方興未艾，未來六個月期間，隨著疫苗推出，市場廣度會持續擴大，有利中、小型股與價值型股票。