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人民幣漲不停 中國出口企業為避險緊急結匯

記者林則宏／綜合報導
人民幣近半年狂升，讓中國出口企業蒙受不小的匯兌損失。圖為廈門港。（中新社）
人民幣近半年狂升，讓中國出口企業蒙受不小的匯兌損失。圖為廈門港。（中新社）

人民幣近半年漲勢兇猛，5月底以來漲幅已近8%。上海《第一財經》指出，人民幣強勢讓中國部分企業獲利受損。因預期人民幣將繼續走升，出口企業近期已紛紛緊急結匯。

人民幣對美元匯率從今年5月底的7.15，周三在岸市場收盤已來到6.5796，半年來漲幅近8%。

高盛首席中國經濟學家閃輝25日在一場媒體電話會中除預估，2021年中國GDP增速將達7.5%，並明確表達「非常看好」明年人民幣匯率走勢。

閃輝認為，明年美元指數將貶值6%，「美元貶值，人民幣即使對其他貨幣持平，對美元來說也是升值。」閃輝預測，12個月後，人民幣對美元匯率為6.30，目前還有一定的升值空間。

閃輝提出看好人民幣的三大原因：一、中國經濟基本面支撐人民幣匯價；二、中國利率水平高於其他經濟體，對外資仍具吸引力；三、中國央行致力於推進利率市場化。

除了高盛，近期國際投行也普遍調高對2021年人民幣匯率的預測值，基本都從早前的6.5～6.7區間調整至6.2～6.4區間，但波動幅度也同步放大。

第一財經指出，人民幣漲勢過快，對A股上市公司構成的匯損主要有三種情況：一是外向型企業，包括對外銷售或對外採購比重較大的公司；二是以外幣方式籌資且占比較大的公司；三是海外投資業務較多的公司。

報導稱，從第3季財報來看，相關企業的匯損已顯著攀升，不少企業因此透過遠期外匯鎖定明年的結匯價格。目前如果選擇鎖定2021年的所有外匯頭寸，從明年1月到12月，遠期結匯的價格約在6.6074～6.7663，呈現逐月貶值。

一家外資銀行外匯策略師表示，「對於企業而言，如果明年人民幣對美元升到6.3附近，而企業不現在鎖定敞口，明年同樣一筆100萬美元的收入，可能只能換630萬元人民幣，現在辦理遠期結匯後則可確保拿到670萬元人民幣左右，而且這也方便企業提前進行財務規劃。」

儘管當前人民幣升值預期強烈，但中銀證券全球首席經濟學家管濤表示，有時當一種貨幣漲得太快，也有可能出現較快的回落。

管濤說，「如果疫苗前景出現波折、地緣政治風險再起，美元難道不可能再漲一漲嗎？如果明年美國經濟復甦，中國經濟回歸常態，在增速差縮小的背景下，匯率會如何變化？」

他指出，年底中國企業都有較大的結匯需求，可能也會導致人民幣偏強，但明年初起，這種結匯需求會下降，屆時需再觀察匯市變化。

人民幣 美元 中國

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