國際油價漲 8個月來最高點 金價則止跌

國際原油價格漲至八個月高點。（路透）

國際原油價 格周三（25日）漲至8個月高點，受到美元 疲軟、美國 原油庫存意外下降以及疫苗近期進展所引發的樂觀情緒帶動；金價變動不大，投資人權衡黃金ETF持倉量減少的影響，同時評估美國經濟數據凸顯出疫情帶來的經濟風險。銅價收盤接近2014年以來的最高價，因投資人權衡中國強勁需求的影響。

●國際油價勁揚近2％

紐約原油1月期貨收漲1.8%或0.80美元，至每桶45.71美元，達3月初以來最高。

布蘭特原油1月期貨上漲0.75美元，漲幅1.6%，結算價報每桶48.61美元，為3月初以來的最高。

這是兩大指標合約連續第四個交易日上漲，周二上漲4%。

美國政府數據顯示，美國原油庫存上周意外減少75.4萬桶，遠高於路透調查的分析師預估的增加12.7萬桶。美國原油的交割地俄克拉荷馬州庫欣的庫存減少170萬桶。

Again Capital合夥人John Kilduff表示：「庫欣的庫存降幅相當大，這是有利的。這可能是這份報告中最利多的一點。」

不過，對需求的擔憂仍限制油價的漲幅，因美國汽油上周需求減少約每日12.8萬桶，至813萬桶，為2020年6月以來最低。

美元走弱，也支撐原油價格，因這對持有其他貨幣的買家來說，以美元計價的石油價格更便宜。

三名消息人士表示，儘管油價上漲，但石油輸出國組織與盟國（OPEC+）仍傾向延後明年初的原油增產計畫。

●金價止跌持穩

金價周三持穩，因美國首次申請失業金人數意外上升，使美股從紀錄高點回落，金價持穩在每英兩1800美元之上。

黃金現貨價格變動不大，報每英兩1806.87美元，此前一天曾觸及7月17日以來最低的1800.01美元。

美國黃金期貨結算價上漲0.1%，至1805.50美元。

Kitco Metals資深分析師Jim Wyckoff表示，美國上周首次申請失業金人數提高，支撐了金價，「只是基於這樣一種觀點，即在度過這場疫情之前，我們還要撐過一段非常黑暗的時期」。

新冠疫苗出現進展的消息出爐後，促使投資人轉向風險較高的資產，但也使黃金價格迄今累計下跌近160美元。

銀上漲0.3%，報每英兩23.31美元；白金小幅上漲0.1%，報960.47美元；鈀金下跌0.4%，報2,339.26美元。

倫敦金屬交易所銅價一度達到每噸7,360美元的六年高點，收盤報7,300美元，主要受中國大陸需求前景提振。