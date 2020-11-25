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白登打破40年傳統 感恩節家族未團聚 籲民眾團結抗疫

一洲焦點／疫苗、特赦及感恩節 白登團隊是良方或換湯不換藥？

能源本月勁揚 投資選擇有限

記者張大仁／綜合報導

史坦普500指數能源類股目前在11月上漲近40%，可望創下史上最佳單月表現。

但是，Strategic Wealth Partners總裁泰普(Mark Tepper)在能源股中卻找不到任何一支個股值得投資

他說，「在過去10年，能源產業一直是把錢丟進去等死的地方。如果重回金融危機之前，當時它占史指的比重高達15%，而現在大約僅有2.5%，幾乎無關緊要。」

在過去10年中，在史指上漲超過200%的同時，XLE能源ETF暴跌34%。能源類股的最大兩支成分股埃克森美孚(Exxon)和雪佛龍(Chevron)也跑輸大盤。

但泰普仍點名一支個股仍存一線生機，「如果非得在投資組合中保留一些能源部位，至少可以獲得一定的收益，最佳的選擇是Diamondback Energy。」「它們是低成本能源生產商。是即使油價低於每桶40元時也能真正賺錢的少數公司之一。它們努力維持每年配發3%以上的股利，同時削減成本、償還債務，這些都是值得欣賞的原因。」

Diamondback Energy在過去10年上漲169%。25日上漲6%。

TradingAnalysis.com創始人戈登(Todd Gordon)也沒有在這波能源類股反彈中進場。他認為漲勢很可能是空頭交易員回補部位的結果，因而觸發了一波行情，推升相關類股價格。

他指出，「眼前正在出現的現象是賣盤開始衰竭，投資人開始感到緊張，空頭部隊開始變得貪婪和想要回補。」「XLE能源ETF在11月上漲了40%。我感到這實在是令人難以置信。聽起來像是空頭回補，不像是真正的新買盤。」

就像泰普一樣，戈登也在可替代能源領域中點名一支能源股：Sunrun。其股價今年來上漲380%。

戈登說，「我看好它，並繼續持有，我相信它的表現會持續下去。」

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