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Fed可能擴大購債規模和年限

記者張大仁／綜合報導

在上次會議中，聯準會(Fed)官員們傾向以其他方式支持美國經濟發展，可能很快對其債券購買計畫進行調整。

市場參與者一直預計Fed可能在12月會議上宣布這項消息。

Fed公布11月4日至5日的政策會議紀錄。當時與會官員投票決定將基準短期借款利率保持在零附近。

目前Fed每月購買1200億元的美國國債和抵押支持證券(MBS)，並可選擇增加購買或延長這些債券的期限。

與會者表示，當前的購債速度有助於保持財務狀況的寬鬆，但指出，如有必要可以進行更改。但是，討論並沒有提及具體的更改日期，只說更改可以「很快」發生。

會議紀錄顯示：「與會人員指出，可以在適當情況下透過增加購買頻率，或將購買年限轉移到更長期票券而不增加購買規模，以提供更多的操作空間。」「或者，委員會也可酌情透過在更長時間內以相同的頻率和成分進行收購，從而提供更多操作空間。」

聯邦公開市場委員會(FOMC)官員也對經濟復甦的步伐表示擔憂，指出經濟成長仍低於3月新冠狀病毒大流行之前的步伐。

與會成員們建議Fed「在未來幾個月內」應該提供更多有關調整債券收購計畫的細節。目前購債計畫已使Fed的資產負債表超過7兆元。

FOMC還指出，購債與利率的連動會在升息之前結束。

展望未來，Fed官員推估年底前不會頒布任何財政紓困方案。但指出，到今年年底時家庭已經節省足夠資金來支持消費。他們還指出，根據稅收資料，大多數州和市的情況並不像某些人所擔心的那樣糟糕。

不過他們仍然強調，經濟預測「傾向走低，最新數據顯示疫情再度爆發的可能性增加」。會議紀錄顯示，與會者「注意到經濟活動和就業繼續復甦，但仍遠低於年初水平」。

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