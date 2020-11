葉倫來了 匯市興高采烈揮別川普自相矛盾的美元政策

葉倫上任後會將精力集中在應付新冠肺炎疫情以及遭到破壞的經濟。路透

美國 總統當選人白登選擇葉倫當財政部 長後,外匯市場如今更有把握,美國政府對美元 政策會更明確。

川普政府在美元問題上態度反覆無常,有時候威脅要對美元進行干預或表達對美元走強的不滿,但往往就在同一天又採取互相矛盾的立場。而從柯林頓到歐巴馬政府時期,美國聯邦政府向來信守的立場是,強勢貨幣反映的美國經濟的實力。

市場預期,葉倫將重歸明確的美元政策,將有助穩定全球單日交易額6.6兆美元的外匯市場。儘管曾任聯準會(Fed)主席的葉倫和白登最初會將精力集中在應付新冠肺炎疫情以及遭到破壞的經濟,美元政策需要一段時間後才會明確,但有些交易員仍懷抱期待。

Medley Global全球總經策略負責人Ben Emons發布報告說:「任命葉倫可能會為美元制定更連貫的政策,原因是葉倫擔任Fed主席期間,Fed政策的不確定性助長了美元的走強。她的經驗和知識可以為美元政策構建一個更好的,正式的環境。」

歷史上美元政策由美國財政部長負責,財政部設有一個專門針對外匯政策的部門。但是這個傳統在川普治下漸行漸遠。川普和他的幕僚經常越過財長米努勤,無所顧忌地討論美元匯率,由於川普只在乎縮減美國貿易逆差,美國政府對保持強勢美元的承諾遠不如過去堅定。

前美國財政部長桑莫斯表示,現在是美國恢復柯林頓政府的強勢美元政策的時候了。他本月初以公開信呼籲下任財長,「積極讓美元貶值,或對美元漠不關心,都是不明智的」。

葉倫在過去就已注意到美元走強將擴大美國的貿易逆差並抑制經濟成長,而美元走弱則帶來與之相反的結果。她在2014年曾警告當時的Fed同僚談論美元可能帶來風險。

Capital Alpha Partners 分析師 Ian Katz說:「葉倫曾任Fed主席,也深知她可能帶給市場的影響。她用字遣詞會很小心。投資人不必擔心她會有什麼激起震盪的即興式的談話。」

葉倫主政期間的任何政策變化,適逢華爾街普遍認為美元已進入長時間的疲弱期。美元對六種主要貨幣走勢的美元指數(DXY)目前逼近兩年來谷底。

標準銀行外匯策略負責人Steven Barrow說:「鑒於我們預料美元將在白登任內下跌,美元政策問題可能另具意義。除此之外,已開發國家幾近零干預的時代,也可能告一段落。」

美國上次干預匯市是在2011年,與各國聯手,當年日本發生強震,導致日圓強升。

並非所有人都認為葉倫會在美元政策上發表強有力的聲明,因為她的重點將放在國內經濟上。新冠肺炎疫情已經持續9個月,仍有超過600萬人申請補充失業救濟,隨著感染人數的激增,失業率再次上升。

《美元,不得已的避險天堂》(The Dollar Trap: How the US Dollar Tighten Its Grip on Global Finance)一書的作者普拉薩德(Eswar Prasad)認為,「葉倫不太可能會強力闡明對美元的特定政策,因為她無疑會意識到國內政策對美國的復甦更為重要,試圖控制或口頭干預匯率並非主要優先事項」。