惠普、戴爾財報都優於預期 PC需求夯 盤後股價飆

個人電腦大廠惠普與戴爾上季財報皆優於市場預期。(路透)

個人電腦（PC）大廠惠普（HP）與戴爾（Dell）24日公布上季財報皆優於分析師 預期，在新冠病毒疫情期間。消費者轉向遠距辦公和線上學習，大幅推升個人電腦與印表機汰舊換新的需求。

惠普表示，截至10月底的公司年度第4季營收 下滑約1%至153億美元 ，優於市場預估的147億美元，剔除部分項目的每股盈餘（EPS）為0.62美元，也優於分析師預估的0.52美元。

惠普並表示，本季調整後獲利預料介於每股0.64至0.7美元，優於市場預期的0.54美元，也說會將上季配息提高10%至每股0.19美元。HP盤後大漲約7%。

惠普上季個人系統部門營收為104億美元，與去年同期大致持平。消費者需求的營收大增24%，商務銷售則下滑12%。印表機事業營收下滑3%至48億美元。惠普執行長羅爾斯強調，上季印表機出貨量達1,200萬台，數量是2015年和慧與科技（HPE）分拆以來最高。

惠普也說，消費者硬體銷售大增21%，但商務硬體銷售下滑22%。

戴爾表示，到10月30日止的公司年度第3季營收增加2.8%至235億美元，高於分析師預估的219億美元，剔除部分項目的EPS為2.03美元，也高於市場預估的1.42美元。戴爾盤後上漲3%。

戴爾上季個人電腦銷售躍增14%至35億美元，賣給企業和政府客戶的電腦銷售也增加5.4%至87.8億美元。伺服器與網路設備部門銷售下滑1.8%至41.6億美元，為連續第七季年比銷售下滑。

戴爾主管預估，市場在本季的資料中心支出預料持續疲軟。戴爾上季儲存硬體銷售下滑7%至38.6億美元。