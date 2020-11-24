我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮批准向白登提供情報簡報 支援政權交接工作

疫情+大選=美國富人如今也要兩本護照？

油價勁揚4%觸及3月來最高 金價跌至4個月低點

編譯葉亭均／綜合外電
國際油價大漲逾4%，漲至3月來最高水準。（路透）
國際油價大漲逾4%，漲至3月來最高水準。（路透）

國際油價24日大漲4%，觸及3月、今年春季新冠疫情大爆發以來的最高水準，反映第三種候選疫苗出現正面消息，激發市場期望原油需求回升，此外，美國總統權力交接程序正式啟動，也為市場帶來樂觀情緒，但這也讓黃金的避險需求消退，金價跌至7月以來最低水準。

油價大漲4%　漲至3月來最高水準

紐約原油1月期貨結算價報每桶44.91美元，上漲1.85美元，漲幅4.3%。

布蘭特原油1月期貨結算價報每桶47.86美元，上漲1.80美元，漲幅3.9%。

兩大指標原油期貨收盤都創3月6日以來最高水準。

英國製藥公司阿斯特捷利康23日表示，其新冠病毒疫苗在關鍵試驗中的有效率為70%，而且有望升至90%。這為全球帶來對抗新冠病毒的第三件新武器。之前輝瑞/BioNTech以及Moderna也公布利多的疫苗試驗數據。

不過，疫苗在幾個月內還不會問世，這代表到明年中人們的旅行和其他活動仍將受限，以減緩疾病傳播。

Again Capital合夥人John Kilduff表示：「石油產品是在根據疫苗消息進行交易。在我們看到疫情得到控制之前，市場將深陷需求疲軟的泥潭，這將使供應過剩的局面繼續加劇。」

石油輸出國組織與盟國（OPEC+）預期將在11月30日至12月1日的會議後，宣布把減產延續至明年。

金價跌至7月以來最低　尚未跌破1,800美元

金價觸及四個月最低，因投資人轉向風險更高的資產。

黃金現貨價格24日收盤下跌1.65%，報每英兩1807.6美元，盤中稍早觸及7月17日以來最低的1,800.01美元。

美國黃金期貨結算價下跌1.8%，至每英兩1,804.60美元。

High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示：「疫苗引發市場對經濟更加樂觀的情緒，使黃金市場失去一些避險吸引力。」

美股道瓊指數首次突破3萬點大關，因投資人押注，在疫苗有進展，川普同意向美國總統當選人拜登政權交接後，預期經濟將邁向復甦。

RBC資產管理公司董事總經理George Gero表示：「改變遊戲規則的是所有疫苗展現出良好前景的能力。他補充說，在這種情況下，金價重回高點將需要很長一段時間。」

儘管美元疲軟，但金價仍下跌，美元目前接近三個月來最低水準。

白銀下跌1.2%，至每英兩23.30美元，白金勁揚3%，至每英兩955.26美元，鈀金持平於每英兩2,354.59美元。

美元 疫苗 金價

上一則

道指觸3萬點 專家分析後市

下一則

美元下跌 大宗商品貨幣受追捧

延伸閱讀

疫苗捷報振奮航空業！澳航開第一槍規定搭機前須打疫苗

疫苗捷報振奮航空業！澳航開第一槍規定搭機前須打疫苗
俄羅斯宣稱自製疫苗防護率逾95% 售價低於20美元

俄羅斯宣稱自製疫苗防護率逾95% 售價低於20美元
申請疫苗緊急授權前 莫德納CEO賣出近5千萬元股票

申請疫苗緊急授權前 莫德納CEO賣出近5千萬元股票
疫苗連傳捷報全球何時達群體免疫？專家曝最快時間點

疫苗連傳捷報全球何時達群體免疫？專家曝最快時間點

熱門新聞

紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：疫後美國經濟將V型復甦 籲善用「白登榮景」

2020-11-20 06:44
最新調查顯示，美國自新冠病毒疫情爆發以來，已增加200家僵屍企業。（路透）

波音、達美到梅西…美殭屍企業暴增 負債近1.4兆元

2020-11-17 23:01
小米科技創辦人、董事長雷軍19日透露，小米已規畫建設年產能可達千萬支手機的100%無人工廠。(路透)

小米將打造100%無人工廠 產能千萬支手機

2020-11-21 02:11
專家指出，加高級汽油比較好是種迷思。（路透）

加高級汽油 全美每年白花20億元

2020-11-17 13:05
輝瑞疫苗再報捷，帶動美股早盤小漲。路透

輝瑞疫苗再傳捷報 美股早盤漲逾100點

2020-11-18 10:05

美國銀行認為美股正在做頭 已可開始賣出風險資產

2020-11-17 08:04

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普首同意啟動政權交接 總務署致函白登 卻還不認當選人

川普首同意啟動政權交接 總務署致函白登 卻還不認當選人
未助翻盤害出糗…NBC：川普抱怨「笨蛋法律團隊」

未助翻盤害出糗…NBC：川普抱怨「笨蛋法律團隊」
歐巴馬團隊來卡位 白登陣營基層心有不甘

歐巴馬團隊來卡位 白登陣營基層心有不甘
湖南衛視3台柱 何炅、汪涵和謝娜退出芒果關聯企業

湖南衛視3台柱 何炅、汪涵和謝娜退出芒果關聯企業
她最像妙麗！英高中生激似艾瑪華森 粉絲驚呼分不出來

她最像妙麗！英高中生激似艾瑪華森 粉絲驚呼分不出來