油價勁揚4%觸及3月來最高 金價跌至4個月低點

國際油價大漲逾4%，漲至3月來最高水準。（路透）

國際油價24日大漲4%，觸及3月、今年春季新冠疫情大爆發以來的最高水準，反映第三種候選疫苗 出現正面消息，激發市場期望原油需求回升，此外，美國總統權力交接程序正式啟動，也為市場帶來樂觀情緒，但這也讓黃金的避險需求消退，金價 跌至7月以來最低水準。

油價大漲4% 漲至3月來最高水準

紐約原油1月期貨結算價報每桶44.91美元 ，上漲1.85美元，漲幅4.3%。

布蘭特原油1月期貨結算價報每桶47.86美元，上漲1.80美元，漲幅3.9%。

兩大指標原油期貨收盤都創3月6日以來最高水準。

英國製藥公司阿斯特捷利康23日表示，其新冠病毒疫苗在關鍵試驗中的有效率為70%，而且有望升至90%。這為全球帶來對抗新冠病毒的第三件新武器。之前輝瑞/BioNTech以及Moderna也公布利多的疫苗試驗數據。

不過，疫苗在幾個月內還不會問世，這代表到明年中人們的旅行和其他活動仍將受限，以減緩疾病傳播。

Again Capital合夥人John Kilduff表示：「石油產品是在根據疫苗消息進行交易。在我們看到疫情得到控制之前，市場將深陷需求疲軟的泥潭，這將使供應過剩的局面繼續加劇。」

石油輸出國組織與盟國（OPEC+）預期將在11月30日至12月1日的會議後，宣布把減產延續至明年。

金價跌至7月以來最低 尚未跌破1,800美元

金價觸及四個月最低，因投資人轉向風險更高的資產。

黃金現貨價格24日收盤下跌1.65%，報每英兩1807.6美元，盤中稍早觸及7月17日以來最低的1,800.01美元。

美國黃金期貨結算價下跌1.8%，至每英兩1,804.60美元。

High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示：「疫苗引發市場對經濟更加樂觀的情緒，使黃金市場失去一些避險吸引力。」

美股道瓊指數首次突破3萬點大關，因投資人押注，在疫苗有進展，川普同意向美國總統當選人拜登政權交接後，預期經濟將邁向復甦。

RBC資產管理公司董事總經理George Gero表示：「改變遊戲規則的是所有疫苗展現出良好前景的能力。他補充說，在這種情況下，金價重回高點將需要很長一段時間。」

儘管美元疲軟，但金價仍下跌，美元目前接近三個月來最低水準。

白銀下跌1.2%，至每英兩23.30美元，白金勁揚3%，至每英兩955.26美元，鈀金持平於每英兩2,354.59美元。