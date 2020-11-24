申請疫苗緊急授權前 莫德納CEO賣出近5千萬元股票

位於麻州的莫德納公司。(美聯社)

美國 「財經內幕」報導，美國生物技術公司莫德納準備為所研發疫苗申請緊急使用授權前，執行長班塞爾（Stephane Bancel）賣出部分股票 ，兌現174萬美元 。

美國證券交易委員會（SEC）紀錄顯示，班塞爾於11月18至19日期間，共賣出1萬9000股股票，包括9000股直接持股，每股93.87美元，以及1萬股間接持股，每股89.80美元，共兌現174萬美元。

班塞爾這次出售股票，是透過名為Rule 10b5-1的慣例進行。這是一種預定交易計畫，得以讓公司高層在預先設定的時間出售股票，無須面臨內部交易指控。

莫德納（Moderna）上周宣布，數據顯示其2019冠狀病毒疾病（COVID-19）候選疫苗94.5%有效，隨後公司股票飆漲10%。

根據彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index），班塞爾最近因為公司股價大漲，他的淨資產增至31億美元，這是基於他在莫德納有6%持股。

「財經內幕」（Business Insider）調查顯示，致力於COVID-19療法和疫苗研發的生技和製藥公司高層，已透過出售股票進帳逾10億美元。

美國輝瑞大藥廠（Pfizer）執行長博爾拉（Albert Bourla）在本月早些時候，出售他的60%股票。在交易當天，輝瑞宣布疫苗具高防護效力。