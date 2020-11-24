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美股道瓊早盤漲300點 川普政府將啟動政權交接程序

編譯林奇賢／綜合外電
美聯社
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美股三大指數24日早盤全面走高，主因是川普政府將啟動政權交接程序，讓投資人鬆了一口氣。

道瓊工業指數早盤漲307點或1%，標普500指數漲0.7%，那斯達克綜合指數漲0.4%，費城半導體指數漲0.3%，台積電ADR漲0.1%。

美國總務署署長墨菲（Emily Murphy）告知總統當選人拜登，川普政府會提供政權交接程序所需的相關聯邦資源。川普在推特上表示，他批准此一舉動，但也說他將繼續挑戰選舉結果。

美股24日早盤走高的另一個原因，是市場傳出拜登將任命聯準會（Fed）前主席葉倫擔任財政部長。許多人認為這對市場而言是利多，原因是她過去採取低利率政策，帶領美國進入經濟長期擴張期，且她上任後可望進一步提出財政刺激措施。

金融服務公司Raymond James華盛頓政策分析師米爾斯（Ed Mills）說，「我認為這明顯意味著，拜登將聚焦於重振經濟，而非追求激進監管政策」，「葉倫將是更大規模財政支持的有力提倡者，而非存在政黨偏見的人，我想這對市場而言，會是正面發展，對整體經濟來說更是如此」。

不過，投資人仍在評估新冠疫苗與新一波疫情可能會對經濟帶來哪些影響，第二波疫情讓高盛、摩根大通等公司調降對美國經濟的近期展望。

指數 拜登 美國

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