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新冠疫苗報喜！外資本季來投資亞股規模 創七年新高

編譯林奕榮／綜合外電
外資風險情緒改善，大舉湧入亞洲股市。 路透
外資風險情緒改善，大舉湧入亞洲股市。 路透

外資本季來湧入亞洲股市（不含中國市場）的金額，寫下七年來最高紀錄，原因是新冠疫苗帶來的好消息，提高投資人承擔風險的意願。

彭博資訊彙整的資料顯示，亞洲九個股市10月1日以來合計吸引的外資資金，達到480億美元，為2013年第4季以來最高水準。

日本吸金274億美元，排名第一，其次為印度，總額為92億美元。台灣和南韓股市吸引的資金，都至少達到55億美元。

亞股近來已受白登贏得美國總統大選和各國簽署區域貿易協定激勵，新冠疫苗製造商陸續傳出樂觀測試結果，讓亞股再獲提振；印度、南韓的指標股市指數本月均觸及歷史高點，日本股市出現板塊輪動，資金轉向較便宜的景氣循環股之際，日經225指數也衝上29年高點。

DailyFX策略師Margaret Yang表示：「亞太地區對新冠疫情的管控相對較好，可能也提振了對此區的投資信心；投資人調整投資組合之際，補漲行情可望延續；市場看好景氣循環股，預期這些類股將是近來疫苗進展的最大受惠者。」

與此同時，亞股本月來整體表現（包括陸股）好轉，也讓亞股今年來的漲幅超越美股； MSCI亞太指數今年來上漲逾12%，優於史坦普500指數的上漲近11%。

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