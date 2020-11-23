單日盛況不再 零售商延長黑五戰線

零售商推動網購，延長黑色星期五戰線。（路透）

在感恩節當天，打算採購便宜貨的消費者通常會去店內，在擁擠的過道上和他人爭搶熱門商品。這種景象可能不會在今年出現。

許多實體店面將保持關閉，甚至「開門破盤價」(doorbusters)這個字在傳單和和廣告上也已基本消失。

沃爾瑪 (Walmart)和家得寶(Home Depot)等零售商 已將這個單日活動換變持續的假日交易。銷售時間更長，更偏向網路。在黑色星期五 趕往擁擠的商店可能不僅風險很高，而且已經過時了，因為只需在行動設備上點擊一下即可享受許多大幅折扣，並且某些超級熱門商品只能在網路上買到。

NPD集團首席零售分析師柯恩(Marshal Cohen)說：「新冠疫情的確改變了一切。」「現在，沒有人想要站在別人旁邊，更別說與人群爭奪東西了。」

到目前為止，提早開始的假期銷售已推動零售銷售。根據NPD統計，10月從服裝、美容用品到辦公用品和玩具的美國普通商品銷售額同比成長14%，較去年同月增加了29億元。

今年幾乎所有零售商都改變了假日銷售方式，以激發消費者另一種截然不同的採購行為。分批進場購物、路邊取貨。如果顧客仍選擇在店內購物，會維持一定的社交距離。

而一些熱門的假日禮物甚至根本不會在實體店面陳列。例如在沃爾瑪，售價499元、廣受歡迎的電子遊戲機索尼PlayStation 5和微軟的XBox都僅限網購。其他科技相關商品如蘋果的AirPods Pro折價50元和3系列蘋果手表折價60元，也將僅限於數位交易。

在百思買(Best Buy)，遊戲機也僅限網購，以來減少排隊長龍和人群。幾乎所有以往感恩節當天才推出的零售商的黑色星期五交易，今年都於22日在各自網站上線。

科恩說，零售商必須加倍努力才能吸引購物者。他說，衝動性購買約占所有假日消費的25%，而在單日活動中更為常見。