疫苗有效推升股指 葉倫財長說振道指

美聯社

阿斯利康(AstraZeneca)和牛津大學宣布其新冠病毒疫苗 有效率達到90%，成為本月第三個在試驗數據中顯示有效的疫苗接種，推升股指。

道瓊工業平均指數 收高327.79點或1.12%收2萬9591.27點。史坦普500指數上漲20.05點或0.56%收3577.59點。那斯達克綜合指數上漲25.66點或0.22%收1萬1880.63點。

道指盤中再觸新高，因消息指稱總統當選人白登計畫提名前聯準會(Fed)主席葉倫(Janet Yellen)為財政部長。葉倫在2014年至2018年擔任Fed主席期間，經濟穩固擴張，利率一直保持偏低水平，史指在她任內上漲近60%。

瑞銀財富管理分析師麥卡特尼(Alli McCartney)表示：「葉倫名聲響亮，她在Fed任職期間的經歷十分突出。對於這種令人放心選擇推升股市，我並不感到驚訝，特別是面臨著包括避免雙重衰退和讓人們在病例數上升之下重新工作的挑戰。」

阿斯利康表示，中期分析顯示，研發中疫苗的平均功效為70%，單劑接種則高達90%，另一劑的功效則為62%。輝瑞與BioNTech和Moderna的後期試驗數據顯示，它們各自的新冠病毒疫苗的有效性約為95%。

郵輪公司和航空公司的股票跳漲，寄望全面接種這些疫苗將重新開放經濟並促進明年年初民眾出遊。嘉年華上漲4.66%，而聯合航空上漲2.58%。但是大型科技股卻陷入掙扎，蘋果下跌2.97%，而Netflix下跌2.38%，臉書、亞馬遜、Alphabet和微軟均錄得輕微虧損。

Vital Knowledge分析師克里薩富利(Adam Crisafulli)寫道：「現在有3種疫苗有效性達到90%以上，並且美國 和歐盟的衛生官員急於批准它們，疫苗接種過程定於今年年底開始。」「隨著病例的激增和政府採取進一步行動來遏制病毒傳播，疫苗的樂觀情緒並不能抵銷期非常嚴峻的傳播形勢。」

強勁的經濟數據也提振市場情緒。IHS Markit表示，11月美國製造業和服務業採購經理人指數(PMI)創下多年新高。服務業PMI升至57.7，為5年多來最高水平。製造業PMI升至56.7，為6年來最高水平。

新冠病例數繼續上升，約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)彙整數據發現，美國每天新感染的7日平均值已超過17萬。美國已確診數逾1200萬例，死亡25萬6803人。

疫情高峰導致某些地方重設與新冠病毒相關的限制。

不過，英國首相強生(Boris Johnson)宣布，由於達成一定條件，該國的全國封鎖將在12月2日結束。

Boston Private投資長薩科西亞(Shannon Saccocia)說：「本周股票將在擔憂封鎖和病例增加中交易，但隨著短期內對通貨緊縮紓困方案的樂觀情緒加強，12月初股指可望獲得提振。」

她補充說：「總體而言，科技股與周期性股票間的消長可能會持續到接下來幾周，隨著經濟數據的發布反映出目前的消費者支出惡化，短期內日子不會很好過。」

高盛調降對第4季GDP以及2021年第1季的經濟成長預期。該行目前預計美國經濟將在第4季成長3.5%。該數字低於之前預測的4.5%。明年第1季經濟增長率預計僅有1%，低於之前預計的3.5%。