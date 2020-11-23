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今年美國這個世代申請信用卡有兩成遭拒

編譯林聰毅／綜合外電
一項最新調查指出，今年美國千禧世代在申請信用卡時，約有兩成遭到拒絕。（美聯社）
一項最新調查指出，今年美國千禧世代在申請信用卡時，約有兩成遭到拒絕。（美聯社）

根據YouGov 10月為Bankrate針對37,80名成人所進行的一項最新調查，約有三分之一的千禧世代（24至39歲）表示，他們在申請信用卡、房貸、車貸及其他金融商品時遭到拒絕，原因是信用分數不夠。

雖然32％聽起來像是個很大的數字，但這個千禧世代遭拒率實際上只有去年Bankrate調查遭拒率的一半，當時六成受訪者表示，在申請金融商品時遭到拒絕。

其中以申請信用卡遭拒最為普遍：今年約19%千禧世代說，他們在申請時遭拒。但整體來看，在取得信用方面，千禧世代的表現實際上優於整體人口。 根據Bankrate的調查，今年約有21％美國成年人在申請使用金融產品時遭到拒絕。

根據Bankrate的調查結果，低所得者遭拒的可能性較高，在被拒絕者中，約有三分之一（31％）表示其所得低於40,000美元。 此外，年所得逾80,000美元的人中只有約14％在申請時遭到拒絕。

根據據Experian的2020年信用狀況報告，千禧世代在這方面表現相對較佳，原因可能與今年的信譽度實際提升有關。今年千禧世代的平均信用評分為658，比去年的647分高出11點。

根據Experian，千禧世代未清償的信用卡欠款平均為1,870美元，信用卡額度使用率為30％（信用卡上餘額占可用總額度的比率）。

值得注意的是，儘管受到疫情和衰退的雙重打擊，千禧世代的信用不降反升，這種現象可能令人覺得有點矛盾，但Bankrate的信用專家Ted Rossman表示，信用評分的改變通常落於經濟情勢的改變 。

此外，聯邦刺激計畫和銀行的寬限方案幫助許多美國人免於負債。 Rossman說：「這些措施避免卡債拖欠失控 。」他並指出，今年拖欠的卡債實際上有所下降。

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