美股道瓊早盤漲200點 阿斯特捷利康疫苗報捷

美股三大指數23日早盤全面上漲，道瓊指數漲逾200點。美聯社

美股三大指數 23日早盤全面上漲，道瓊指數漲逾200點。英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）與牛津大學攜手研發的新冠疫苗 ，有效性最高達90%，成為本月第三個正面的疫苗臨床消息。

道瓊工業指數早盤漲201點或0.69%，標普500指數漲0.59%，那斯達克綜合指數漲0.6%；費城半導體指數漲0.71%，台積電ADR漲1.74%。

阿斯特捷利康23日聲明表示，與牛津大學合作研發的新冠肺炎疫苗（代號AZD1222）平均有效性達70%。臨時數據顯示，這款疫苗其中一種使用劑量是先接種半劑，相隔一個月以上再接種完整一劑，有效性可達90%；若先接種完整一劑，相隔一個月以上再接種另外一劑，有效性為62%。

美國輝瑞藥廠（Pfizer）與合作夥伴BioNTech，以及Moderna的最終臨床試驗數據皆顯示，自家新冠疫苗的有效性均達95%。

基於預期分配疫苗後有助於重啟經濟，並在明年初帶動旅遊，郵輪 與航空類股早盤躍漲。全球最大郵輪公司嘉年華集團（Carnival）早盤股價漲2.39%，聯合航空漲0.95%。

儘管確診數增加引發疑慮，本月疫苗捷報頻傳，仍激勵股市不斷創高。近期疫苗正面消息增加提高市場風險偏好，投資人正買進有望受益於封鎖措施與旅遊限制鬆綁的資產。