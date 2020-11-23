新冠疫苗利多抑制避險資產需求 美元貶至近三個月谷底

疫苗研發頻傳利多，促使投資人認為經濟成長復甦將比預期更快，追捧風險與波動性較高的貨幣，致使有避險作用的美元跌至近三個月谷底。路透

美元 23日盤中跌至近三個月低點，因為美國打算以快速通關方式讓疫苗 上市，帶動了對風險資產的需求，投資人追捧波動性較高的貨幣 。

在美國官員表示可能在不到三周內開始施打疫苗後，美元兌六種一籃子貨幣的DXY美元指數23日盤中跌至92.180，為8月31日以來最低。彭博資訊編纂的彭博美元現貨指數23日盤中下跌0.2%，墜落2018年4月以來的谷底1,144.67。

澳洲國家銀行（NAB）貨幣策略師卡崔爾說：「疫苗消息有利於全球經濟復甦比預期更早而非更晚的看法，美元喪失其安全避風港的魅力。」「這是一個有利於風險、不利於美元的背景，尤其是美國聯準會（Fed）的超鴿派立場還可能維一段時間。」

由於投資人對疫苗可行性及全球經濟成長改善的前景感到振奮，DXY美元指數已從3月20日的歷史高點回跌10.35%。摩根士丹利公司建議出脫美元，並且青睞股票及信用；高盛偏好作空美元兌包括墨西哥披索、南非蘭德等開發中國家貨幣。

包括Zach Pandl在內的高盛策略師在報告中說：「現在資金流動顯示，資金輪動將進入新興市場的外匯交易。」「我們不願放棄美元空頭，因為現在有重要的順風。」