大仁說財經 | 氣候變遷逐漸對華爾街銀行業者形成壓力

歐洲已開始要求銀行業披露氣候風險，華爾街也快了。（路透）

儘管有關環境問題存在許多爭議，但銀行業者仍向化石燃料公司注資數十億元。隨著監管機構採取更嚴格措施要求放貸者在其投資 項目中陳列氣候相關的風險，這種行為的代價變得越來越高。

歐洲中央銀行(ECB)表示，將開始對銀行資產負債表如何解釋2022年氣候風險進行「深度」評估。

例如，預計銀行將被要求披露洪水和風暴會如何影響其房地產投資組合和客戶供應鏈的價值，並要求評估如果企業將其營運方式調整為低碳業務的話可能會造成的損失。

ECB監管部門在最新聲明表示：「確保銀行資產負債表也能反映出與氣候有關的環境風險，不僅是呈現銀行部門的實力，也是如何準確定價這些風險的先決條件。」ECB並補充說，將自明年年初開始與貸方就新方法進行討論。

這是個重要訊號，代表金融監管機構不再將氣候監管工作完全交給政府，而且有更明確的理由介入。

專業石油 企業英國石油(BP)和殼牌(Shell)就是最直接的例子，說明與氣候相關的經濟變化可能導致資產價值發生變化。由於新冠大流行改變了油價的走勢，兩家公司今年帳面註銷了數十億元的虧損，因此兩家公司都在大力加快向潔淨能源的發展。

考慮到這一點，對石化燃料投資比歐洲同業高的美國主要投資銀行，被迫應對氣候變遷 只是時間問題。

聯準會(Fed)已經開始注意放貸者的行為。首先，它在本月的金融穩定報告中直接提到氣候變遷對銀行的影響，指稱更清楚的說明披露可以改善氣候風險的定價，並避免引起衝擊金融體系的資產價格突然變化。

Fed表示：「Fed監管機構期望銀行建立適當的系統，以適當地注意、衡量、控制和監控其所有重大風險，對於許多銀行而言，範圍可能會擴大到氣候風險。」

摩根大通、富國銀行、花旗集團和美國商銀在融資石化燃料公司的全球銀行中名列前茅。根據環保組織雨林行動網絡(Rainforest Action Network)的報告，自2016年以來，這4家銀行已向煤炭、石油和天然氣產業公司投入超過8000億元。

部分主要銀行最近已承諾將依據巴黎氣候公約對融資進行管理，但細節仍然模糊不清，而且既有曝險額度過高，銀行業的說種說法說得比唱得好聽。

相關組織警告，除了破壞地球之外，氣候變遷還可能導致銀行蒙受巨大損失，並威脅金融體系的穩定性。

根據永續非營利組織Ceres的說法，美國主要銀行的綜合貸款中，超過半數屬於很容易受到氣候變遷帶來風險影響的經濟產業。這不僅包括石化燃料公司，還包括建築、製造和農業等產業。

這也是投資人需要考慮的問題。面對氣候問題的不僅僅是放貸人，近日一群管理超過9兆元資產的全球投資人致信BP、福斯汽車和漢莎航空等36家歐洲大型企業，呼籲它們面對帳目中「未標明」的氣候變遷成本。

投資人開始依據企業面臨去碳化風險作法選擇投資標的，並敦促它們準備「看齊巴黎氣候協定」的財報，以反映氣候變遷對其業務的意義。

它們在這封公開信中說：「在投資策略報告中強調氣候風險，而不是財報中提到這些相同的風險，這樣的作法是前後不一致的。」「如果企業帳目中不註明重大的氣候風險，將會有太多資本將用於使股東資本處於風險之中。更糟的是，這會陷我們的未來於風險之中。」